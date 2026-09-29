Taekwondo en los Juegos Asiáticos: anunciados los 8 representantes de Uzbekistán

Del 1 al 3 de octubre, en el marco de los XX Juegos Asiáticos que se celebran en Japón, se llevarán a cabo las competiciones de taekwondo. El aspecto destacable de esta edición es que, además de los combates de taekwondo tradicionales, también se disputarán medallas en taekwondo virtual.

El complejo « Toyohashi Gymnasium » será la sede de las competiciones de taekwondo. El equipo nacional de Uzbekistán también subirá al tatami en varias categorías de peso para luchar por las medallas.

¿Cuándo comienzan las competiciones de taekwondo?

Las competiciones comenzarán el 1 de octubre con las pruebas individuales de poomsae.

El 2 de octubre , será el turno del taekwondo virtual y los combates de kyorugi.

Competiciones de Taekwondo WT en los Juegos Asiáticos El 3 de octubre , llegarán a su fin.

De esta manera, durante tres días, los aficionados al deporte podrán disfrutar de competiciones de poomsae, kyorugi y taekwondo virtual.

Equipo nacional masculino de Uzbekistán

Uzbekistán en los Juegos Asiáticos participará en cuatro categorías de peso en la rama masculina.

-58 kg: Asadbek Samandarov;

-68 kg: Najmiddin Qosimxojiyev;

-80 kg: Jasurbek Jaysunov;

+80 kg: Marat Mavlonov.

Cada atleta luchará por las medallas de los Juegos Asiáticos en su categoría de peso.

La composición femenina también está definida

En la categoría femenina, tres taekwondistas defenderán el honor de Uzbekistán.

-57 kg: Madina Mirabzalova;

-67 kg: Ozoda Sobirjonova;

+67 kg: Svetlana Saidova.

Ellas también subirán al tatami en sus respectivas categorías de peso para competir por una medalla.

¿Quién representará a Uzbekistán en taekwondo virtual?

Una de las disciplinas más innovadoras en el programa de los Juegos Asiáticos es el taekwondo virtual.

En nombre de Uzbekistán, en esta disciplina, Jasurbek Jaysunov participará.

Así, Jaysunov defenderá el honor de nuestro país en los Juegos Asiáticos no solo en las competiciones tradicionales de taekwondo de -80 kg, sino también en la modalidad de taekwondo virtual.

Para los uzbekos , un programa importante de tres días

Fecha Competición 1 de octubre Poomsae individual 2 de octubre Taekwondo virtual y kyorugi 3 de octubre Fin de las competiciones de Taekwondo WT

Con el inicio de las competiciones de taekwondo en los Juegos Asiáticos, se abre otra vía importante hacia las medallas para la delegación uzbeka.

La atención no solo se centrará en los combates tradicionales de kyorugi, sino también en el taekwondo virtual incluido en el programa de los Juegos Asiáticos.

Del 1 al 3 de octubre, todas las miradas estarán puestas en el complejo «Toyohashi Gymnasium». Los taekwondistas uzbekos lucharán por las medallas en el tatami de los Juegos Asiáticos.