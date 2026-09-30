A un paso del oro: Abdurahim Nutfulloyev gana la plata en Aichi-Nagoya

La delegación de Uzbekistán ha conseguido una nueva medalla en Aichi-Nagoya. Participando en la categoría de -66 kg de judo, Abdurahim Nutfulloyev llegó hasta la final y finalmente se llevó la medalla de plata.

En el combate decisivo, nuestro compatriota cayó ante el mongol Yolk Kazirbek y terminó la competición en segundo lugar.

Así lo informó el Ministerio de Deportes de la República de Uzbekistán.

El combate decisivo por la final

La final de -66 kg fue el enfrentamiento más importante de los Juegos Asiáticos para Nutfulloyev. Saltó al tatami por el título contra el representante de Mongolia, Yolk Kazirbek.

Sin embargo, esta vez el rival fue superior. Como resultado, Nutfulloyev, a un paso de la medalla de oro, se conformó con la medalla de plata .

Otro trofeo para el judo uzbeko

El resultado de Nutfulloyev es un nuevo galardón para el judo de Uzbekistán en Aichi-Nagoya.

Tras una exitosa trayectoria hasta la final, nuestro compatriota subió al segundo escalón del podio y sumó una valiosa medalla para Uzbekistán.

¡Abdurahim Nutfulloyev es medallista de plata en los Juegos Asiáticos!

Las competiciones en Aichi y Nagoya continúan. Los atletas uzbekos seguirán luchando por más medallas. La plata de Nutfulloyev es uno de los resultados más destacados de la jornada.