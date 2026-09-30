Gianni Infantino se reúne con Shavkat Mirziyoyev: grandes planes para el fútbol

Se discutió una nueva etapa de cooperación internacional en el fútbol de Uzbekistán. El 30 de septiembre, el Presidente Shavkat Mirziyoyev recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En la reunión, la organización de la Copa Mundial Sub-20 de 2027 en Uzbekistán y Azerbaiyán a un alto nivel, así como la apertura de una oficina regional de la FIFA en el país, recibieron especial atención.

Este diálogo fue marcado como otro evento internacional importante para el fútbol uzbeko.

El tema principal: la Copa Mundial Sub-20

La reunión se centró en la Copa Mundial de fútbol juvenil.

El Consejo de la FIFA decidió en octubre de 2025 organizar conjuntamente la Copa Mundial Sub-20 de 2027 en Uzbekistán y Azerbaiyán. Uzbekistán ha aprobado un programa especial de medidas organizativas para los preparativos del torneo.

La FIFA también en Uzbekistán evaluó el torneo FIFA Series 2026 como una etapa preparatoria importante antes de la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

La cooperación con la FIFA se ampliará aún más

Durante la conversación, se discutieron temas relacionados con el desarrollo de programas conjuntos destinados a popularizar el fútbol, especialmente entre los jóvenes.

También se prestó atención a la mejora del sistema de organización y gestión del fútbol, así como a la identificación y desarrollo del potencial de los jóvenes talentos.

Se examinaron planes para ampliar la cooperación en la formación de entrenadores, árbitros, directivos, médicos deportivos y técnicos según los estándares internacionales.

¿Se abrirá una oficina de la FIFA en Taskent?

Otro tema importante de la reunión fue la aceleración del proceso de apertura de una oficina regional de la FIFA para los países de Asia Central en Taskent .

Esta idea ya se había planteado en negociaciones anteriores entre Uzbekistán y la FIFA. En la reunión de septiembre de 2025, ya se había discutido la cuestión de abrir una oficina regional de la FIFA para Asia Central en Taskent.

Ahora se está prestando especial atención a acelerar el trabajo en esta dirección.

En Uzbekistán los torneos de la FIFA podrían aumentar

En el diálogo también se discutió la cuestión de organizar torneos y eventos importantes de la FIFA en Uzbekistán.

En los últimos años, el país ha ampliado su experiencia en la acogida de competiciones internacionales. En 2024, Uzbekistán fue sede por primera vez de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA. Las FIFA Series 2026 fueron valoradas como una competición que demuestra una vez más el potencial del país para organizar grandes eventos futbolísticos.

Ahora, la mayor parte de la atención se centra en la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

La nueva etapa del diálogo entre Uzbekistán y la FIFA no solo abarca la acogida de grandes competiciones, sino también el desarrollo de jóvenes jugadores, especialistas e infraestructura futbolística .