9 medallas para Uzbekistán en Aichi-Nagoya: dos oros conseguidos

Una jornada más de éxitos ha concluido para la delegación deportiva de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón. En las competiciones del 30 de septiembre, nuestros atletas ganaron 2 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce.

Los resultados más destacados del día se registraron en judo y lucha. Sita Qadamboyeva y Aytjan Xalmaxanov se consagraron campeones de los Juegos Asiáticos, mientras que otros dos atletas fueron premiados con plata y cinco con bronce.

Dos atletas — campeones de los Juegos Asiáticos

El 30 de septiembre, se sumaron dos medallas de oro al medallero de la delegación uzbeka.

Sita Qadamboyeva superó a todas sus rivales en su categoría de peso en judo, llegando a la final y ganando el combate decisivo para convertirse en campeona de los Juegos Asiáticos.

En lucha, Aytjan Xalmaxanov brindó a Uzbekistán otra medalla de oro. Obtuvo un resultado sólido en la final y se llevó el campeonato.

Las dos medallas de oro fueron los resultados más importantes de la jornada del 30 de septiembre para la delegación uzbeka.

Se sumaron también dos medallas de plata

Durante el día, otros dos atletas llegaron a la final y se conformaron con la medalla de plata.

En judo, Abdurahim Nutfulloyev participó con éxito en su categoría, llegando a la final. Tras la derrota en el combate decisivo, se convirtió en medallista de plata de los Juegos Asiáticos.

En lucha, Rafael Sitsuashvili se unió a la lista de medallistas. Finalizó la competición con una medalla de plata.

Los boxeadores obtuvieron tres bronces

Los boxeadores uzbekos también hicieron una contribución significativa al medallero de la delegación el 30 de septiembre.

Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova y Shavkatjon Boltayev ganaron medallas de bronce en sus respectivas categorías de peso.

Sus resultados fueron registrados como nuevas preseas para el boxeo uzbeko en los Juegos Asiáticos.

Más bronces en judo y lucha

Además de los boxeadores, representantes de Uzbekistán subieron al podio en judo y lucha.

Samariddin Qo‘chqorov ganó el combate por la medalla de bronce en judo, ocupando el tercer lugar.

En lucha, Jalgasbay Berdimuratov tuvo éxito en el combate por la medalla de bronce, entregando otra presea a la delegación uzbeka.

Medallistas uzbekos del 30 de septiembre

Medalla Atleta Deporte Oro Sita Qadamboyeva Judo Oro Aytjan Xalmaxanov Lucha Plata Abdurahim Nutfulloyev Judo Plata Rafael Sitsuashvili Lucha Bronce Feruza Kazakova Boxeo Bronce Sitora Turdibekova Boxeo Bronce Shavkatjon Boltayev Boxeo Bronce Samariddin Qo‘chqorov Judo Bronce Jalgasbay Berdimuratov Lucha

9 medallas en un día

Así, el 30 de septiembre, la delegación deportiva de Uzbekistán 9 medallas — 2 de oro, 2 de plata y 5 de bronce ganó medallas.

Los resultados del día fueron impulsados especialmente por los representantes de judo, lucha y boxeo. Dos campeonatos, dos finales y cinco medallas de bronce demostraron que los atletas uzbekos siguen luchando por grandes resultados en Aichi-Nagoya.

Aún quedan muchas competiciones por delante en los Juegos Asiáticos. Esto significa que las oportunidades para que el medallero de la delegación uzbeka siga creciendo se mantienen intactas.