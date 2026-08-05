Cannavaro: «Debo ser el único entrenador lo bastante loco para llevar a Masharipov al Mundial»

El seleccionador de Uzbekistán Fabio Cannavaro reveló los detalles médicos que impidieron a Jaloliddin Masharipov participar en el Mundial. El técnico italiano explicó que hizo todo lo posible hasta el final para llevar al jugador a la Copa del Mundo, pero que el problema estaba relacionado con la espalda y no con la rodilla, como se sospechaba inicialmente.

Cannavaro consideró esta decisión una lección importante para él. Tuvo en cuenta los servicios prestados por Masharipov, su influencia en el equipo y sus cualidades de liderazgo, pero la salud del futbolista no le permitía disputar una gran competición.

«Debo ser el único entrenador lo bastante loco para decidir llevarlo»

En rueda de prensa, Cannavaro explicó su decisión sobre Masharipov con una frase dura y autocrítica.

«Debo ser el único entrenador lo bastante loco para decidir llevar a Masharipov al Mundial, teniendo en cuenta su estado antes de la Copa del Mundo».

Con estas palabras, el entrenador no pretendía menospreciar al futbolista, sino señalar que asumió un gran riesgo al incluirlo en la convocatoria pese a su falta de minutos de juego.

Cannavaro valoraba no solo la calidad de Masharipov sobre el terreno de juego, sino también su influencia en el vestuario y su impacto psicológico en el equipo. Un mes antes del Mundial, reconocía que el centrocampista aún no estaba completamente preparado, pero decía que intentaría llevarlo por su actividad y su importancia dentro del grupo.

«Lo incluimos en la convocatoria teniendo en cuenta el futbolista que es, la influencia que puede ejercer en el equipo y sus servicios anteriores. Intentamos ayudarlo todo lo que pudimos», declaró Cannavaro.

Las pruebas en Dubái y Roma tampoco fueron suficientes

Según el seleccionador, para que Masharipov pudiera volver a los terrenos de juego no solo se movilizó al equipo médico de la selección, sino también a especialistas extranjeros.

Cannavaro explicó que se reunió con el jugador en Dubái y Roma, y que consultó con médicos cualificados sobre una posible operación y el tratamiento posterior.

«Me reuní con él en Dubái y Roma. También recurrimos a todos los especialistas cualificados para valorar la operación».

Este proceso demuestra que se realizaron grandes esfuerzos, no simplemente para mantener a Masharipov en la convocatoria ampliada, sino para prepararlo para disputar el Mundial.

Sin embargo, los exámenes médicos revelaron que el principal riesgo no estaba en la rodilla a la que se había prestado atención inicialmente.

El principal obstáculo era un problema en la espalda

Según Cannavaro, al principio la rodilla de Masharipov se consideraba el principal problema. Las pruebas posteriores demostraron que la condición que impedía al futbolista jugar el Mundial estaba relacionada con la espalda.

«Su principal problema no estaba en la rodilla que pensábamos y vigilábamos, sino en la espalda. Precisamente ese problema le impidió participar en el Mundial».

Antes de la Copa del Mundo, Cannavaro ya había declarado que la exclusión de Masharipov estaba relacionada con otra lesión y no con su antiguo problema de rodilla. También se señaló que el futbolista solo había disputado 20 minutos en los ocho meses anteriores.

Un problema de espalda puede afectar a la aceleración, los cambios de dirección, los disparos y los movimientos a alta intensidad. Sin embargo, como el diagnóstico exacto y los detalles médicos de la lesión no se han publicado oficialmente, no sería correcto atribuirla a una enfermedad concreta.

Las dudas aumentaron después del partido en Taskent

Cannavaro afirmó que después del partido de Masharipov en Taskent también se observó una diferencia en el movimiento de sus rodillas. Tras ello, el jugador fue enviado a Dubái para someterse a exámenes médicos adicionales.

«Después de su partido en Taskent también notamos una diferencia en su rodilla. Por eso lo enviamos nuevamente a Dubái para que pasara un examen médico».

Aunque el cuerpo técnico tuvo en cuenta el deseo del futbolista de participar en una gran competición, no pudo descartar por completo el riesgo para su salud.

Masharipov comenzó la preparación para el Mundial con la selección nacional, pero no pudo participar plenamente en los entrenamientos. Después, los resultados de los exámenes médicos fueron presentados a la comisión médica de la FIFA, que confirmó que no podría jugar la Copa del Mundo. Ruslanbek Jiyanov ocupó su lugar en la lista definitiva.

¿Por qué Cannavaro esperó hasta el final?

La permanencia de Masharipov en la convocatoria no estaba relacionada únicamente con su calidad técnica. Durante muchos años había organizado los ataques de la selección y era uno de los futbolistas capaces de superar la presión con el balón y dar el pase decisivo.

Además, la presencia de jugadores experimentados era psicológicamente importante en esta histórica participación en el Mundial. Cannavaro tuvo en cuenta estos factores y decidió mantener a Masharipov en la convocatoria hasta la última oportunidad.

Pero la confesión del entrenador también refleja un cambio de enfoque. En otras declaraciones, afirmó que a partir de ahora convocará a los futbolistas no por sus servicios anteriores, sino por su preparación actual y su estado de forma.

La situación de Masharipov parece haber sido uno de los ejemplos más difíciles que llevaron a Cannavaro a tomar esta decisión.

El regreso de Masharipov no se producirá con prisas

Las palabras de Cannavaro sugieren que el cuerpo técnico de la selección probó casi todas las opciones médicas para llevar a Masharipov al Mundial. Sin embargo, la decisión final sobre su salud se impuso al resultado deportivo.

Ahora su regreso a los terrenos de juego no dependerá de una fecha concreta ni de la próxima concentración, sino de su recuperación completa. Si vuelve a su nivel anterior, Masharipov podría tener otra oportunidad en la selección según los nuevos criterios de Cannavaro.

La conclusión más importante de esta historia no es la dura frase en la que el entrenador se calificó de «loco». Lo esencial es que Cannavaro reconoció abiertamente que luchó hasta el final para que Masharipov jugara el Mundial, pero que la realidad médica fue más fuerte que todos los planes. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!