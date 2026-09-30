Roy Keane: Los trofeos del Manchester City deberían tirarse a la basura

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Roy Keane: Los trofeos del Manchester City deberían tirarse a la basura

En una entrevista concedida a ITV tras el partido de la selección de Inglaterra contra la República Checa, Manchester United el legendario excentrocampista del club, Roy Keane, expresó sus contundentes opiniones sobre las controversias que rodean al equipo ciudadano. Según informa Goal.com, el reconocido exfutbolista criticó duramente la legitimidad de los éxitos obtenidos por el equipo rival en los últimos años. Así lo informa Goal.com en su reporte.

En su intervención, Keane Manchester City señaló que, aunque los jugadores ganaron en el campo, lo hicieron mediante el engaño. En su opinión, los trofeos y medallas obtenidos han perdido su valor y deberían ser simplemente desechados.

El destino de los trofeos y medallas

El excentrocampista afirmó que la directiva del club siguió adelante sabiendo perfectamente que esta situación causaba dolor a muchas personas. Si él hubiera sido jugador en aquella época, habría tirado sus medallas a la basura sin dudarlo.

Keane enfatizó que tales acciones son contrarias a los principios del deporte limpio, destacando cómo se ha distorsionado el entorno competitivo. Recordó una vez más que la integridad debe ser lo primero en el mundo del fútbol.

Una situación compleja para el club y los jugadores

Durante la entrevista, Roy Keane también abordó las dificultades que enfrentan quienes trabajan en tales condiciones. Según él, la situación es muy difícil para los jugadores, el cuerpo técnico y todo el club.

Además, añadió que la indiferencia de los propietarios del club ante las irregularidades daña la reputación del equipo. Reconoció que no es fácil mantener un nivel de excelencia en un entorno así.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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