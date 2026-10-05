Confesión abierta: Klopp explica por qué quedó impresionado con sus jugadores tras el 0-0

El seleccionador de la selección nacional de Alemania, Jürgen Klopp, compartió sus impresiones tras el partido contra Grecia en Salónica, correspondiente a la 4ª jornada de la Liga de Naciones. Aunque el encuentro terminó en un empate sin goles (0-0), el experimentado técnico alemán no ocultó su admiración por la calidad de juego mostrada y el dinamismo de sus futbolistas en el campo.

Tras tomar las riendas de la «Bundestim» este verano en sustitución de Julian Nagelsmann, Klopp ha registrado 1 victoria, 1 derrota y 2 empates en la fase de grupos. Sin embargo, el entrenador valoró más el crecimiento colectivo que las estadísticas.

«No creía que pudiéramos jugar a este nivel en la primera parte»

Según el sitio oficial de la UEFA RTL citando al canal de televisión, Jürgen Klopp evaluó con entusiasmo la actuación de sus pupilos ante Grecia:

«Estoy muy satisfecho, porque sé perfectamente desde dónde empezamos. Estoy realmente impresionado con mi equipo. Es una sorpresa muy agradable: superaron mis expectativas, ¡no estoy nada decepcionado!» «Para ser sincero, antes no habría creído que fuéramos capaces de jugar a tan alto nivel en la primera parte. Los chicos hicieron un partido increíble: mostraron el máximo nivel en casi todas las facetas. Solo faltó una cosa: eficacia de cara a puerta y no siempre supimos encontrar a los compañeros en posiciones más favorables durante la finalización».

Dos semanas de prueba y un nuevo desafío en noviembre

El entrenador señaló que esta última concentración fue un periodo de prueba decisivo para dar forma a la nueva plantilla y la táctica:

Revisión de plantilla: Durante dos semanas se observaron muchos candidatos y cada jugador demostró su potencial, ganándose su lugar en el equipo a través de una competencia leal;

Política de puertas abiertas: Klopp enfatizó que confía en la capacidad del equipo para jugar mejor de lo esperado y que las puertas de la selección siguen abiertas para todos los candidatos que lo merezcan.

El equipo alemán jugará su próximo partido de la Liga de Naciones el 13 de noviembre fuera de casa contra la selección de Serbia. Se espera que este encuentro determine la posición final del proyecto de Jürgen Klopp en el grupo.