Doble campeón olímpico, famoso boxeador uzbeko de peso pesado Bakhodir Jalolovy su nueva victoria en Londres contra un púgil local han generado intensos debates en la comunidad mundial del boxeo.

En el combate celebrado el 17 de octubre, nuestro compatriota derrotó al británico Solomon Dacresde manera contundente por decisión unánime de los jueces, enviándolo incluso a la lona durante la pelea. A pesar de ello, algunos comentaristas y expertos occidentales comenzaron a criticar abiertamente al gigante uzbeko, calificando sus movimientos de «aburridos y basados en la precaución».

Ante esta situación, el conocido bloguero y analista independiente británico Boxing Guru reaccionó con firmeza, señalando que se están aplicando dobles raseros evidentes contra nuestro compatriota.

«Si hubiera sido inglés...»: La confesión abierta de un experto británico

En su intervención, Boxing Guru criticó sin rodeos las opiniones parciales y malintencionadas de los expertos hacia Jalolov:

Presión dirigida: «Para ser honesto, sí, ver a Jalolov en el ring a veces puede parecer aburrido. Pero los ataques incesantes de los comentaristas y expertos, sus comentarios denigrantes y humillantes han superado los límites, y esto parece casi una campaña dirigida;

Dobles raseros: Si Bakhodir Jalolov hubiera sido un boxeador británico, esos mismos comentaristas habrían elogiado incesantemente su técnica y su dominio de la distancia, elevándolo a los cielos diciendo que tenía «algo del legendario Muhammad Ali»», subrayó Boxing Guru.

18 combates invicto en el ring profesional

A pesar de las evaluaciones parciales de la prensa occidental, las cifras y la realidad demuestran claramente la potencia y el peligro de Bakhodir Jalolov en la división de peso pesado:

18ª victoria registrada: El éxito contra Solomon Dacres se convirtió en la 18ª victoria en la carrera profesional de la estrella uzbeka del peso pesado;

15 nocauts: Con un récord impecable, Jalolov ha terminado 15 de sus 18 combates finalizando a sus oponentes antes del límite;

Dominio absoluto en casa del rival: Al vencer a un boxeador local en el ring británico no solo por puntos, sino enviándolo a la lona, Bakhodir demostró que puede imponerse ante cualquier presión o parcialidad.

Jalolov sigue ascendiendo en la escena del boxeo profesional y, según muchos expertos, su técnica pragmática y segura servirá como su principal arma en la lucha por futuros títulos de campeón.