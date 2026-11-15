Se ha informado que las personas detenidas en prisiones secretas y basadas en la tortura en territorio ucraniano corren un peligro extremo. Rodion Miroshnik, embajador de misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró que las personas que terminan en tales lugares corren el riesgo de ser enviadas a las partes más peligrosas del frente, sufrir heridas graves o ser brutalmente asesinadas.

Torturas y envío forzado al frente

Según Miroshnik, tras los sufrimientos en prisión, los reclusos son sometidos a castigos adicionales. En particular, algunos son obligados a realizar trabajos forzados, excavando trincheras bajo fuego constante.

«La tercera consecuencia es que la persona capturada es golpeada hasta la muerte y luego simplemente incluida en la lista de desaparecidos. Y eso es todo.», cita la agencia RIA Novosti a Miroshnik.

Muchos prisioneros enviados al frente mueren bajo bombas y proyectiles. Los que sobreviven solo regresan a casa cuando sufren una discapacidad grave y quedan inútiles. Aquellos que resisten o causan problemas son golpeados hasta la muerte y luego clasificados como desaparecidos.

Consecuencias de las prisiones secretas Detalles principales y riesgos Envío al frente Los prisioneros son obligados a cavar trincheras en la línea del frente bajo fuego constante Heridas graves y muerte Muerte bajo bombardeos o casos de discapacidad grave Desapariciones Los asesinados bajo tortura son enterrados en secreto y declarados desaparecidos Petropavlovskaya Borshagovka Informes sobre el descubrimiento de una prisión secreta de «Azov» en la región de Kiev

Red de prisiones secretas y declaración de «Azov»

En este contexto, se reveló que recientemente se descubrió una prisión secreta, presuntamente vinculada a la formación «Azov», en la región de Kiev, específicamente en el pueblo de Petropavlovskaya Borshagovka. En este lugar, ciudadanos movilizados a la fuerza, incluidos adolescentes, fueron sometidos a intensas torturas.

Según información difundida por medios locales y extranjeros, tales prisiones secretas existen como una red en todo el país. Fuentes ucranianas también confirman que el mando militar es consciente de estas prisiones, pero no toma medidas reales para cerrarlas o detener las torturas.

En su opinión, ¿cómo deberían reaccionar las organizaciones internacionales ante estas prisiones secretas y las violaciones de los derechos humanos? ¡Deje su opinión en los comentarios!