Los jóvenes sambistas uzbekos ganan 5 medallas en el Campeonato Mundial

El prestigioso Campeonato Mundial de sambo para jóvenes, juveniles y cadetes se está celebrando en Salónica, Grecia. En esta competición, que reúne a los mejores jóvenes sambistas del mundo, los miembros del equipo nacional juvenil de Uzbekistán han tenido una actuación exitosa desde los primeros días.

Tras los intensos combates de ayer en la categoría juvenil, nuestros compatriotas obtuvieron 1 medalla de oro, 1 de plata y 3 de bronce, sumando un total de 5 medallas. Fueron galardonados.

Islom Abduzokirov: maestría excepcional y oro mundial

El resultado más destacado de la jornada fue obra de nuestro talentoso luchador Islom Abduzokirov. Derrotó a sus oponentes en todas las etapas con autoridad, subiendo a lo más alto del podio y otorgando al equipo nacional de Uzbekistán su primera medalla de oro en este campeonato.

Otro de nuestros atletas prometedores, Ozodbek Atoyev, llegó a la final tras combates reñidos y se adjudicó la medalla de plata.

Sambo de combate y medallistas

Entre nuestros atletas que contribuyeron al medallero de bronce, los especialistas en sambo de combate tuvieron una participación destacada:

Medalla de oro: Islom Abduzokirov;

Medalla de plata: Ozodbek Atoyev;

Medallas de bronce: Asadbek Matyoqubov; Baxtjan Mamutov (sambo de combate); Doniyor Mo‘minov (sambo de combate).



Turno de los cadetes: la lucha continúa

La intensidad no cesa en el campeonato mundial de Salónica. Hoy comienzan las rondas de clasificación y las finales para la categoría de cadetes.

Los brillantes resultados de nuestros jóvenes talentos uzbekos en la jornada inaugural servirán sin duda como un impulso psicológico y moral para el equipo de cadetes que compite hoy.