Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Un gigante del fútbol inglés Manchester City enfrenta una seria disconformidad interna. El lateral derecho de 21 años, formado en la cantera, Rico Lewis , tiene la intención de abandonar el club en el mercado invernal debido a su falta de minutos.
Según el influyente medio británico Football Insider , el joven talento está muy descontento con su situación actual y planea pedir a la directiva que le deje salir en enero para ser titular indiscutible. Varios clubes de la Premier League ya han mostrado un serio interés.
Husanov, Nunes y Lewis relegados al banquillo
La exclusión de Lewis, cuyo puesto natural es el lateral derecho, se debe a las inusuales decisiones de los entrenadores:
Competencia inesperada en el puesto: El exentrenador Pep Guardiola adaptó al centrocampista Matheus Nunes como lateral derecho. Cuando él no puede jugar, el talento uzbeko, defensa central de formación, Abdukodir Khusanov , es puesto a prueba en esa banda;
Sin cambios bajo Maresca: Incluso tras la llegada de Enzo Maresca al mando, la situación no ha mejorado: Nunes y Khusanov se alternan en la banda, dejando a Lewis sin oportunidades;
Minutos limitados: Esta temporada, Rico Lewis ha disputado solo 5 partidos (312 minutos) en todas las competiciones y ha dado 2 asistencias.
Nueva amenaza en enero: el fichaje esperado del Chelsea
La situación se complica aún más por los nuevos planes de fichajes de los «Citizens»:
Malo Gusto en el punto de mira: La directiva delManchester City está decidida a fichar al lateral derecho del Chelsea, Malo Gusto, en el mercado invernal. Si esta operación se concreta, Rico Lewis perderá cualquier opción de jugar;
Declive en la selección inglesa: Convocado con Inglaterra desde 2023, Lewis solo ha sumado 5 partidos internacionales debido a su suplencia en el club;
Valor de mercado y contrato: El contrato actual del defensa inglés con el Manchester City es hasta 2030. El portal especializado Transfermarkt cifra su valor en 25 millones de euros .
Para Rico Lewis, quien firmó un contrato de larga duración con grandes expectativas, la única forma de relanzar su carrera es cambiar de equipo en invierno.
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