Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam

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Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam

Campeona olímpica de judo en París 2024 y protagonista de una página histórica para el deporte uzbeko, Diyora Keldiyorova finalizó inesperadamente su participación en el prestigioso torneo «Grand Slam» (Abu Dhabi Grand Slam) que se celebra en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Nuestra reconocida atleta, que representó al país en la categoría de -52 kg, superó con éxito la primera ronda, pero quedó fuera de la lucha por el podio tras una derrota en un dramático combate de segunda ronda.

Combates en los tatamis de Abu Dabi: Un inicio sólido y un ippon sorpresa

Durante la jornada, Keldiyorova participó en dos intensos encuentros:

  • Victoria en la primera ronda: Comenzando la competición con determinación, nuestra compatriota se enfrentó a la mexicana Paulina Martínez en la ronda inicial y aseguró la victoria gracias a una actuación convincente;

  • El obstáculo de la segunda ronda: En la segunda ronda, Diyora se enfrentó a la experimentada judoka israelí Gefen Primo;

  • Final prematuro: En un combate muy disputado, la técnica de la atleta israelí fue calificada como ippon por los árbitros, finalizando el encuentro prematuramente a favor de Primo.

Regreso al alto nivel: La segunda prueba tras los Juegos Olímpicos

Este torneo Diyora Keldiyorova fue su segundo torneo internacional oficial tras los históricos Juegos Olímpicos:

  • Baja por maternidad y pausa de dos años: Tras ganar la medalla de oro en los Juegos de París 2024, la atleta anunció una pausa de dos años en su carrera deportiva por motivos familiares, tras el nacimiento de su hijo;

  • Un regreso dorado en Aktau: En septiembre de este año, nuestra judoka regresó a los tatamis en el torneo Aktau Asian Open organizado en Kazajistán. En aquella ocasión, ganó tres combates consecutivos, derrotando a una representante de Azerbaiyán en la final para subir a lo más alto del podio;

  • Objetivos futuros: A pesar del tropiezo en Abu Dabi, la progresión de nuestra atleta a través de competiciones internacionales de alto nivel sirve como una experiencia valiosa de cara a los próximos campeonatos mundiales.

Los aficionados confían en que la campeona olímpica recuperará su forma y logrará nuevas victorias.

Diyora KeldiyorovaGrand Slam de Abu DabiJudoParís 2024Deporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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