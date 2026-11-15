Una mujer keniana que tuvo un hijo fuera del matrimonio en Arabia Saudita es condenada a 100 latigazos

Arabia Saudita: una mujer keniana que tuvo un hijo fuera del matrimonio fue condenada a 100 latigazos. Así lo informó el periódico «The Guardian».

Se informa que la mujer trabajaba en el país como empleada doméstica y niñera. Mantuvo una relación con un ciudadano egipcio, pero el hombre abandonó Arabia Saudita antes del nacimiento del niño.

El hecho de que la mujer tuviera un hijo fuera del matrimonio se descubrió después de que acudiera al hospital. El tribunal la sentenció a 100 latigazos.

Los defensores de los derechos humanos han condenado enérgicamente esta decisión, pidiendo que la mujer sea devuelta a su país natal, Kenia, en lugar de ser castigada. En una entrevista, la mujer expresó su temor a no poder soportar tal castigo.

Este caso también ha atraído la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos.