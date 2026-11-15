Jorge Jesus tras la humillante derrota: «¿Cómo nos habría ayudado Ronaldo?»

Esta respuesta del técnico se convirtió en el principal tema de debate en Portugal. Porque la salida de Ronaldo de la selección no significa solo despedirse de un jugador, sino el fin de toda una era.

«¿Hizo falta Ronaldo? ¿Qué significa “hizo falta”? Él ya no juega para la selección. En ese caso, ¿cómo nos podría haber ayudado? ¿Tenía que sentarse a mi lado en la rueda de prensa? Ronaldo ya no juega, no está aquí. Él tomó su decisión firme al respecto», dijo Jesus.

El técnico reaccionó de forma bastante tajante a la pregunta. Según él, no tiene lógica señalar la ausencia de Ronaldo como causa de la derrota después de que este pusiera fin a su carrera internacional.

Tras el partido, en la rueda de prensa, la atención volvió a centrarse en Ronaldo. Los periodistas preguntaron a Jorge Jesus si la estrella de 41 años le había hecho falta al equipo.

Para la selección de Portugal, esta noche fue única en varios sentidos. Por un lado, el equipo salió al campo con el ánimo de despedir a uno de los mejores jugadores de su historia: Cristiano Ronaldo Por otro lado, el resultado esperado por los aficionados no se dio: Dinamarca goleó a los portugueses.

La selección de Portugal fue derrotada 1-4 en casa por Dinamarca. Este encuentro Cristiano Ronaldo fue el primer partido del equipo tras el anuncio de su retiro internacional. Por ello, al seleccionador Jorge Jesus le preguntaron sobre la ausencia del legendario delantero. Sin embargo, la respuesta del técnico no dejó indiferente a nadie, ni a periodistas ni a aficionados.

¿Por qué perdió Portugal por goleada en el primer partido tras la salida de Ronaldo?

En el partido de la Liga de Naciones disputado el 14 de noviembre en Braga, Dinamarca venció a Portugal por 4-1.

En el minuto 43, Pierre-Emile Højbjerg abrió el marcador de penalti. Al inicio de la segunda parte, Rasmus Højlund marcó dos veces, en los minutos 49 y 57. En el minuto 75, Joachim Andersen anotó el cuarto gol.

Portugal solo respondió en el tiempo añadido gracias a un gol de Bernardo Silva.

Así, el primer partido tras el fin de la carrera internacional de Ronaldo terminó con una dura derrota para los portugueses. Curiosamente, el equipo solo había encajado cuatro goles en total en los cuatro primeros partidos de la fase de grupos. Contra Dinamarca, encajó esa misma cantidad en una sola noche.

Sin embargo, no sería justo explicar la derrota solo por la ausencia de Ronaldo. Los errores defensivos en el partido y la eficacia de los delanteros daneses también tuvieron un impacto serio en el resultado.

¿Cómo terminó la era de Ronaldo en la selección?

Cristiano Ronaldo anunció el fin de su carrera con la selección de Portugal el 5 de noviembre. Su último partido con el equipo nacional fue el 24 de septiembre contra Gales, donde los portugueses ganaron 1-0.

Ronaldo disputó 234 partidos con la selección y marcó 146 goles. Mantiene los récords como el jugador con más partidos y el máximo goleador en la historia del fútbol internacional masculino.

En los meses previos a su salida, surgieron tensiones en su relación con Jorge Jesus. Ronaldo estaba descontento por haber sido suplente en el partido contra Noruega en septiembre, y luego abandonó la concentración de la selección antes de tiempo.

Más tarde, el jugador afirmó que el acuerdo con el técnico se había roto. Jesus, por su parte, declaró que tomó sus decisiones pensando en el beneficio del equipo. El comunicado oficial sobre la salida de Ronaldo se publicó el 5 de noviembre.

¿Cómo despidió Portugal a Ronaldo?

El partido contra Dinamarca quedó en el recuerdo no solo por la derrota, sino también por los actos simbólicos dedicados a Ronaldo.

Antes de salir al campo, los jugadores portugueses aparecieron con camisetas con el famoso número 7 del legendario delantero. En el estadio, se mostraron pancartas dedicadas al antiguo capitán.

La Federación Portuguesa de Fútbol intentó reconocer de forma especial el lugar de Ronaldo en la historia de la selección. Fue una señal de respeto hacia el jugador que defendió el honor del país durante 23 años.

Sin embargo, el mejor regalo para los aficionados habría sido una victoria. Pero el equipo no logró cumplir esa misión.

Portugal sigue líder del grupo tras la derrota

A pesar de la derrota ante Dinamarca, Portugal mantiene el liderato del Grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones con 12 puntos. Dinamarca es segunda con 9 puntos. Ambos equipos ya están clasificados para los cuartos de final.

Por tanto, para los pupilos de Jesus, esta derrota fue un serio aviso, pero el objetivo principal en la competición sigue intacto.

En conclusión, la salida de Cristiano Ronaldo de la selección marca el fin de una gran era para el fútbol portugués. Pero ahora el equipo no debe depender de su nombre y reputación, sino formar nuevos líderes. La respuesta tajante de Jesus recuerda precisamente esta verdad: nadie puede reemplazar a Ronaldo fácilmente, pero Portugal debe aprender a ganar sin él.