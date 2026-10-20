Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino

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Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino

Una noticia inesperada, capaz de causar un gran impacto en el mercado de fichajes europeo, ha salido a la luz. La estrella de la selección de Noruega y del club Manchester Cityestá decidido a abandonar el equipo inglés. Erling Haaland quiere pasar página.

Según la información difundida por el prestigioso medio español El Nacional el fenomenal goleador de 26 años considera que es hora de abrir un nuevo capítulo y trasladarse a otra liga importante.

Motivo de la salida: Dudas sobre las ambiciones en la Champions

Los periodistas españoles han revelado el factor principal de esta drástica decisión:

  • Pérdida de confianza en los objetivos: Según fuentes, Haaland comienza a dudar de la capacidad de los «Citizens» para luchar de forma estable por las cimas y los grandes títulos en la UEFA Champions League;

  • Nuevos retos: Tras haber ganado todos los trofeos posibles con el City, el jugador busca una nueva motivación y desea ser la cara de un nuevo proyecto histórico.

Nuevo destino: ¿Por qué el FC Barcelona?

Según la prensa española, el destino más creíble y atractivo para la carrera del delantero noruego es el club de Barcelona :

  • El nuevo emblema del Camp Nou: La directiva del FC Barcelona sueña con incorporar a Haaland como la estrella principal del equipo durante la estabilización financiera del club y su regreso total al nuevo estadio;

  • Una nueva era de rivalidad con Mbappé: Si este fichaje se concreta, podría comenzar un duelo «Haaland — Mbappé» en La Liga española, recordando la época de Messi y Ronaldo.

Las estadísticas aterradoras de Haaland en el Manchester City

Llegado a Inglaterra procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2022, el goleador noruego se convirtió rápidamente en el delantero más prolífico de la historia del club:

  • Partidos totales: Manchester Citycon la camiseta del 207 partidos oficiales;

  • Eficacia: Ha marcado 172 goles y ha dado 30 asistencias ;

  • Casi 1 gol por partido: Su promedio de goles por partido sigue siendo un resultado fantástico para el fútbol moderno.

Si la salida de Haaland se confirma oficialmente, será sin duda el fichaje más sonado y costoso de la próxima ventana.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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