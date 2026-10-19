Hace exactamente un año, Manchester Citysufrió una ola de lesiones en su línea defensiva, lo que llevó al cuerpo técnico a confiar en el joven defensa uzbeko suplente, Abdukodir Khusanov.Nuestro compatriota, actuando con frialdad tanto en el lateral derecho como en la defensa central, se convirtió en un pilar esencial del equipo hasta el final de la temporada.

Hoy, una escena histórica parece repetirse en los «Citizens». Para Khusanov, quien era un jugador de rotación bajo el mando del nuevo entrenador Enzo Maresca, ha llegado el momento de regresar definitivamente al once inicial.

La enfermería tras el partido contra Ipswich: 5 bajas en un solo encuentro

La victoria por 3-2 contra el Ipswich Town en la 7.ª jornada de la Premier League le costó muy caro alManchester City:

Mateo Kovacic: El centrocampista croata, titular por primera vez en la temporada en la Premier League, tuvo que abandonar el campo al inicio de la segunda parte debido a una lesión grave;

Nico O'Reilly y Josko Gvardiol: Se reveló que una antigua lesión de espalda molestó a O'Reilly, sustituido en el minuto 60;

La recaída de Matheus Nunes: El lateral derecho Nunes no pudo continuar el partido debido a dolores en la ingle y pidió ser sustituido;

La molestia de Haaland y Semenyo: El héroe del partido, Erling Haaland, cojeó al final del encuentro tras un choque fuerte, mientras que Antoine Semenyo, quien entró en el minuto 77, mostró que aún no está al 100% de su capacidad física.

Análisis de la prensa británica: Una gran oportunidad para Khusanov y Bouaddi

La prensa y los analistas ingleses examinan quién podría beneficiarse de la crisis de plantilla en el Manchester City. En particular, el famoso portal cityxtra.co.uk evaluó la situación así:

«Abdukodir Khusanov toma el lateral derecho»: «Si Matheus Nunes está fuera por un largo periodo, Abdukodir Khusanov jugará como lateral derecho. Si el jugador uzbeko es necesario en el eje, Rico Lewis podría ser probado por la derecha. En cualquier caso, el equipo buscará continuar su racha de éxitos;

Ayoub Bouaddi sube al medio: La ausencia de Kovacic abre un camino directo para que el joven talento marroquí Ayoub Bouaddi se asegure un puesto en el once titular».

Dos batallas decisivas por delante

No hay descanso para los pupilos de Enzo Maresca: el calendario es extremadamente apretado:

Champions League (21 de octubre): Partido en Manchester contra el equipo griego del AEK (a las 00:00, hora de Taskent);

8.ª jornada de la Premier League (24 de octubre): Un choque fuera de casa contra uno de los rivales más difíciles de la temporada, el Aston Villa (a las 16:30, hora de Taskent).

Se espera que la frialdad y la maestría posicional de Abdukodir Khusanov en situaciones complejas lo conviertan nuevamente en uno de los defensores más importantes del Manchester City.