¿Por qué el Secretario de Defensa de EE. UU. condecoró al soldado que lo reprendió por romper las reglas?
El Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, condecoró al soldado que lo reprendió a él y a sus acompañantes frente a la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington: el especialista Tomas Iglesias con la medalla «Joint Service Commendation». La noticia generó un gran interés en el público y en las redes sociales.
El origen del incidente
El incidente ocurrió el 11 de noviembre, tras una ceremonia en el cementerio de Arlington con motivo del Día de los Veteranos.
Resulta que Pete Hegseth, su esposa y sus asesores se reían y hablaban en voz alta mientras se tomaban fotos frente a la Tumba del Soldado Desconocido, lo cual contravenía las normas del lugar sagrado.
En ese momento, el soldado Tomas Iglesias, que realizaba la guardia de honor, detuvo su marcha y les dijo:
«¡Todos los visitantes deben mantener una atmósfera de silencio y respeto en todo momento!» dijo en voz alta.
Una condecoración inesperada en el Pentágono
Un día después, el 12 de noviembre, Pete Hegseth invitó a Iglesias y a su unidad al Pentágono y lo condecoró por su excelente servicio y su compromiso con los estándares.
El Secretario de Defensa comentó en sus redes sociales:
«Amamos a nuestros soldados. Amamos los estándares. ¡Bien hecho, especialista!»
Representantes del Pentágono declararon que la exigencia del soldado fue correcta y que defendió firmemente la disciplina militar y la solemnidad del cementerio.
Participantes y etapas del evento
Detalles
Fecha
11-12 de noviembre
Lugar
Cementerio Nacional de Arlington y Pentágono
Protagonistas
El Secretario de Defensa Pete Hegseth y el soldado Tomas Iglesias
Reconocimiento otorgado
Medalla «Joint Service Commendation»
¿Cree que los altos funcionarios deben cumplir las normas comunes al igual que los ciudadanos? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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