¿Por qué el Secretario de Defensa de EE. UU. condecoró al soldado que lo reprendió por romper las reglas?

El Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, condecoró al soldado que lo reprendió a él y a sus acompañantes frente a la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington: el especialista Tomas Iglesias con la medalla «Joint Service Commendation». La noticia generó un gran interés en el público y en las redes sociales.

El origen del incidente

El incidente ocurrió el 11 de noviembre, tras una ceremonia en el cementerio de Arlington con motivo del Día de los Veteranos.

Resulta que Pete Hegseth, su esposa y sus asesores se reían y hablaban en voz alta mientras se tomaban fotos frente a la Tumba del Soldado Desconocido, lo cual contravenía las normas del lugar sagrado.

En ese momento, el soldado Tomas Iglesias, que realizaba la guardia de honor, detuvo su marcha y les dijo: