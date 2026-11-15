¿Qué escribió Biden sobre Zelensky en sus memorias? Detalles sensacionales al descubierto
En sus nuevas memorias tituladas «Prométemelo, América», el expresidente estadounidense Joe Biden aborda los entresijos más secretos de los funcionarios ucranianos y la política internacional. The Wall Street Journal Los fragmentos publicados por el periódico han causado una gran resonancia en los medios mundiales. El libro contiene declaraciones serias sobre las cualidades personales de Volodymyr Zelensky y las luchas políticas en Washington.
Conversaciones con Zelensky: «Irritable y obstinado»
Según los recuerdos de Biden, las conversaciones privadas con Volodymyr Zelensky no siempre fueron fluidas. El exlíder estadounidense escribió que, durante los diálogos, a menudo se mostraba «irritable y obstinado» y que no expresaba suficiente gratitud por la ayuda proporcionada.
Al mismo tiempo, Biden no pasó por alto el pasado actoral de Zelensky. En su opinión, el pasado del líder ucraniano en el ámbito artístico —en particular, su dirección de «Studio 95», su interpretación de Napoleón y su papel de Vasiliy Goloborodko en la famosa serie «Servidor del pueblo»— sirvió como una «escuela excelente» para dirigir el país en tiempos de conflicto militar.
Temas principales de las memorias
Detalles y declaraciones
La opinión de Joe Biden
Se dice que Zelensky fue obstinado en conversaciones privadas y no mostró gratitud
La demanda del equipo de Trump
Solicitud de permiso para negociaciones directas con Putin tras las elecciones
La postura de Biden
Esta solicitud fue rechazada porque podría haber llevado a una capitulación a costa de Ucrania
El pasado de Zelensky
Su trayectoria como actor se señala como una gran escuela para el liderazgo en tiempos de guerra
La petición secreta del equipo de Trump y el rechazo de Biden
Una de las partes más interesantes y políticamente significativas del libro se refiere a los eventos posteriores a la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024. Resulta que los miembros del equipo de Trump solicitaron una carta o permiso secreto a Biden. Exigían carta blanca para llevar a cabo negociaciones directas con el presidente ruso Vladimir Putin antes de que Trump asumiera oficialmente el cargo.
Sin embargo, Joe Biden rechazó tajantemente esta propuesta. Según él, tal decisión podría haber llevado a «una especie de capitulación a costa de Ucrania», y prefirió evitarlo.
¿Cómo cree que afecta a las relaciones internacionales la revelación de este tipo de información confidencial en las memorias de los líderes estadounidenses? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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