El hijo del centrocampista del Arsenal y de la selección de Inglaterra, Declan Rice, es un gran fan de una estrella del fútbol Lamine Yamal. Es un seguidor acérrimo. Curiosamente, cuando el pequeño se enteró de que su padre se enfrentaría a la estrella española, protestó en varias ocasiones. Pero la actitud de Yamal hacia su pequeño fan también sorprendió a Rice. El jugador inglés habló sobre esto antes del partido contra España en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Según él, para su hijo, Yamal no es solo un jugador talentoso, sino un héroe digno de un respeto especial. «¿Por qué juegas contra él?» — le preguntó su hijo a Rice repetidamente. Cuando Declan Rice le dijo a su hijo que jugaría contra la selección española, la reacción del niño hizo reír a su padre.

«Cuando le dije que jugaría contra Yamal, él seguía preguntando: “¡¿Por qué juegas contra Lamine?!” Pero Lamine fue muy cariñoso con él. Como padre, aprecié sinceramente esa atención. Fue un gesto muy genuino», dijo Rice. Las palabras del jugador fueron reportadas por el famoso insider Fabrizio Romano. La calidad humana de Yamal fuera del campo también conmovió a Rice. A Declan Rice no solo le alegró que su hijo conociera a su jugador favorito, sino también la actitud de la estrella española hacia el niño. El centrocampista inglés destacó que Yamal sabe muy bien cómo tratar a los niños pequeños. Relacionó esta cualidad con la relación del jugador con su propio hermano y su participación en su crianza. De hecho, el éxito en el fútbol de élite no se mide solo con goles, trofeos y récords. La forma en que un deportista en la cima de su popularidad trata a sus jóvenes fans dice mucho sobre su personalidad. Según las palabras de Rice, Yamal dejó una impresión agradable en su hijo no solo por su habilidad en el campo, sino también por su sinceridad como ser humano.