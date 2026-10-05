Escándalo en los Juegos Asiáticos: un comentarista chino acusa a un miembro de la delegación de Uzbekistán

Un gran altercado ocurrió al finalizar el intenso partido por la medalla de bronce del torneo de fútbol masculino de los Juegos Asiáticos. En el dramático enfrentamiento por el tercer puesto, la selección de China U-23 derrotó en la tanda de penaltis a Uzbekistán U-23 y se llevó el metal.

Sin embargo, el apasionado enfrentamiento ocurrido sobre el césped tras el pitido final está causando serias discusiones entre las comunidades futbolísticas de ambos países. Un conocido comentarista deportivo y bloguero chino, Dun Lu publicó un vídeo en redes sociales alegando que, tras el partido, un miembro de la delegación de Uzbekistán agredió físicamente al delantero chino Zhang Yuning.

«Me estranguló»: la acusación del comentarista chino

En el vídeo difundido, Dun Lu detalla los pormenores del conflicto colectivo que surgió entre ambos equipos al terminar el encuentro:

«Después del partido, un miembro de la delegación de Uzbekistán se acercó y directamente estranguló a Zhang Yuning por el cuello. ¡Eso fue un exceso total!» Zhang intentó responder con dureza al principio, pero afortunadamente, al comprender la situación, se contuvo en el último segundo. Tras esto, comenzó una gran disputa entre los jugadores y el cuerpo técnico de ambos bandos. Mostrando su cuello, Zhang protestó a quienes le rodeaban diciendo «me estranguló» y se dirigió inmediatamente a buscar al árbitro para presentar una queja».

La indiferencia del árbitro y la protesta tras bambalinas

Según el periodista chino, el delantero, que afirma haber sufrido lesiones, no encontró justicia en el equipo arbitral:

Error de objetivo: Zhang Yuning se acercó primero a otro oficial con uniforme de árbitro para quejarse, pero resultó que no era el árbitro principal;

La reacción del árbitro principal: Aunque el jugador encontró al árbitro principal real para mostrarle las marcas en su cuello y explicar la situación, el colegiado prefirió no intervenir para evitar tensiones innecesarias en el campo y ordenó al jugador que abandonara el terreno de juego;

Continuación de la protesta: Al ver que el árbitro no tomaba ninguna medida, el jugador chino continuó protestando contra los miembros de la selección de Uzbekistán.

Dun Lu concluyó su intervención con un tono abiertamente provocador: «Pase lo que pase, la victoria es nuestra. En cuanto a lo difícil y doloroso que fue, los propios perdedores lo saben muy bien», concluyó.

La posibilidad de que el Consejo Olímpico de Asia (OCA) o el comité disciplinario de la AFC inicien una investigación oficial sobre este conflicto sigue abierta por el momento.