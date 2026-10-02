Humoyun Sultonov gana el bronce de nuevo: nuestro tenista repite un resultado histórico

El representante de la selección nacional de Uzbekistán, Humoyun Sultonov, ha brindado una nueva medalla al tenis uzbeko en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Nuestro compatriota terminó las pruebas de individuales masculinos con una medalla de bronce.

En la semifinal, Sultonov se enfrentó al representante de Hong Kong, Coleman Wong, por un puesto en la final. En este encuentro decisivo, nuestro tenista cayó ante su rival y concluyó su participación en el torneo en el tercer lugar.

La lucha por un puesto en la final durante la semifinal

Humoyun Sultonov tuvo una actuación digna en individuales en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Sin embargo, en la etapa decisiva, se enfrentó al fuerte representante de Hong Kong, Coleman Wong. Sultonov perdió ante su oponente en la semifinal por el pase a la final.

De esta manera, el tenista uzbeko no pudo continuar la lucha por la medalla de oro. Sin embargo, haber llegado a la semifinal le garantizó la medalla de bronce.

Humoyun Sultonov terminó los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 con una medalla de bronce.

Lo más destacable: el resultado se repite

Este resultado de Sultonov es significativo por otro aspecto.

Nuestro compatriota ya había ganado una medalla de bronce en individuales masculinos en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022.

Esto significa que Humoyun Sultonov ha subido al podio en individuales en dos ediciones consecutivas de los Juegos Asiáticos.

Competición Categoría Resultado Hangzhou 2022 Individual masculino Bronce Aichi-Nagoya 2026 Individual masculino Bronce

Una nueva medalla para el tenis uzbeko

La medalla de bronce de Humoyun Sultonov en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 es otro resultado valioso para la delegación de Uzbekistán.

Aunque el tenista perdió la oportunidad de llegar a la final, ganar una medalla de bronce en individuales en dos Juegos Asiáticos consecutivos demuestra su consistencia.

Lo más importante es que Sultonov ha vuelto a ocupar un lugar en el podio en una de las competiciones más grandes a nivel asiático. Aichi-Nagoya 2026 quedará en la historia como otra edición de los Juegos Asiáticos con medalla en su carrera deportiva.