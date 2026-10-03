Juegos Asiáticos: Uzbekistán U-23 cae en el partido por la medalla de bronce

El partido por el tercer puesto del torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos en Japón se convirtió en una verdadera lucha dramática. Bajo la dirección de Ravshan Khaydarov, Uzbekistán U-23 se enfrentó a China por la medalla de bronce.

El tiempo reglamentario, intenso y lleno de goles, terminó con un empate 2:2. En la tanda de penaltis que decidió al ganador, la suerte favoreció a los jugadores chinos — 3:4.

Remontada de último minuto y tanda de penaltis

El encuentro comenzó con la iniciativa del rival:

en el minuto 13, Hetoo abrió el marcador para China — 1:0.

En el minuto 43, Bahromov igualó para nuestros compatriotas, asegurando el empate antes del descanso — 1:1.

Al inicio de la segunda parte, en el minuto 53, Yudong volvió a poner a los chinos por delante — 2:1.

Cuando el tiempo reglamentario estaba llegando a su fin, en el minuto 90, Shodiboyev, quien entró desde el banquillo, mostró heroísmo y puso el marcador 2:2.

Sin embargo, en la tensa tanda de penaltis, China U-23 se impuso por 4:3 y se llevó la medalla de bronce de los Juegos Asiáticos. La selección juvenil de Uzbekistán terminó la competición en el 4º lugar.

Juegos Asiáticos. Protocolo del partido por el 3er puesto

China U-23 — Uzbekistán U-23 2:2 (pen. — 4:3)

Goles: Hetoo (13), Yudong (53) — Bahromov (43), Shodiboyev (90).