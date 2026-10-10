El Arsenal vence al Leeds y calienta la carrera por el liderato

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El Arsenal vence al Leeds y calienta la carrera por el liderato

En el marco de la 6ª jornada de la Premier League, los pupilos de Mikel Arteta mostraron un carácter auténtico en casa. Tras la derrota ante el Brighton, el Arsenal necesitaba redimirse ante su afición y logró una victoria remontada por 2-1 contra un fuerte Leeds.

Aunque la primera parte terminó sin goles, los aficionados presenciaron una segunda mitad intensa y llena de lucha.

El drama de la segunda parte y una remontada en 8 minutos

El destino del encuentro se decidió tras el descanso gracias a ataques incisivos y las decisiones tácticas de los entrenadores:

  • El gol inesperado del Leeds (minuto 55): Los visitantes abrieron el marcador en un contraataque gracias a un disparo preciso de James Justin, silenciando momentáneamente las gradas del Emirates;

  • La respuesta de Calafiori (minuto 62): Solo 7 minutos después de encajar el gol, el defensa italiano de los 'Gunners', Riccardo Calafiori, restableció el equilibrio y devolvió a su equipo al partido;

  • El triple cambio de Arteta y el gol de la victoria (minuto 70): El brasileño Bruno Guimarães, que entró desde el banquillo en el minuto 63, marcó el gol decisivo 7 minutos después, dando una victoria valiosa a los locales. Los visitantes no pudieron igualar el marcador en los minutos restantes.

Situación en la tabla

Esta victoria tiene una importancia estratégica crucial para el Arsenal en la lucha por el título:

  • Segunda plaza consolidada: El Arsenal eleva su cuenta de puntos a 15 y se mantiene firmemente en la 2ª posición de la Premier League;

  • El Leeds se mantiene en el top 5: El Leeds, que ha tenido un buen inicio de temporada, ocupa la 5ª posición con 9 puntos.

Acta del partido y alineaciones

  • Premier League. 6ª jornada

    Arsenal — Leeds 2:1

    Goles: Calafiori (62), Guimarães (70) — Justin (55).

  • Arsenal: Raya, White (Gyökeres, 63), Gabriel, Konsa, Calafiori, Lewis-Skelly (Timber, 63), Rice, Saka, Ødegaard, Madueke, Havertz (Guimarães, 63).

  • Leeds: Trafford, Elvedi, Justin (Nmecha, 79), Muharemovic, Tanaka (Aaronson, 71), Bogle, Ampadu, Gudmundsson, Okafor (Wilson, 71), Stach, Calvert-Lewin.

El equipo de Mikel Arteta superó con éxito esta difícil prueba y encara los próximos enfrentamientos clave con gran optimismo.

ArsenalLeedsMikel ArtetaBruno GuimarãesPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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