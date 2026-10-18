El Arsenal logra una difícil victoria en el campo del Nottingham Forest (vídeo)

En el marco de la jornada 7 de la Premier League, el vigente campeón, el club londinense Arsenal visitó al combativo equipo del Nottingham Forest . En un encuentro intenso y disputado el 18 de octubre en el City Ground, los londinenses consiguieron una mínima pero vital victoria a domicilio por 1-0.

El destino del partido lo decidió el extremo ofensivo Noni Madueke , quien entró desde el banquillo en la segunda parte, en el minuto 80.

Defensa sólida y una solución en el minuto 80

El Nottingham Forest opuso una seria resistencia al campeón en su propio estadio:

Tensión en la primera parte: Los locales, defendiendo de forma profunda y ordenada, repelieron sin errores los ataques peligrosos de los líderes de los «Gunners»: Saka, Ødegaard y Havertz;

Los cambios exitosos de Arteta: En el descanso, Madueke sustituyó a Eze, y en el minuto 66, Mikel Arteta realizó tres cambios simultáneos (Timber, Merino y Gyökeres), aumentando al máximo la presión ofensiva;

El gol de la victoria en el minuto 80: La oleada de ataques incesantes dio sus frutos en el minuto 80: Noni Madueke superó al portero local Sels y envió el balón al fondo de la red, asegurando tres puntos de oro para su equipo;

La seguridad de Raya y la defensa: En los minutos restantes, los visitantes neutralizaron los intentos de reacción del rival, manteniendo su portería a cero.

Acta del partido

Premier League. Jornada 7

Nottingham Forest — Arsenal 0:1

18 de octubre, City Ground.

Gol: Madueke (80).

Tarjetas amarillas: Williams (17), Madueke (53).

Nottingham Forest: Sels, Cunha (Wood, 85), Diomande, Murillo, Muñoz, Mcatee (Hudson-Odoi, 85), Schlager, Williams, Dominguez (Sangaré, 74), Ndoye (Kalimuendo, 74), Delap.

Arsenal: Raya, White (Timber, 66), Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimarães (Merino, 66), Saka, Ødegaard, Eze (Madueke, 46), Havertz (Gyökeres, 66).

Tabla de posiciones: regreso al 2º puesto

Tras esta victoria, la carrera por el título en la Premier League se ha intensificado: