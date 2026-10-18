El Arsenal logra una difícil victoria en el campo del Nottingham Forest (vídeo)
En el marco de la jornada 7 de la Premier League, el vigente campeón, el club londinense Arsenal visitó al combativo equipo del Nottingham Forest . En un encuentro intenso y disputado el 18 de octubre en el City Ground, los londinenses consiguieron una mínima pero vital victoria a domicilio por 1-0.
El destino del partido lo decidió el extremo ofensivo Noni Madueke , quien entró desde el banquillo en la segunda parte, en el minuto 80.
Defensa sólida y una solución en el minuto 80
El Nottingham Forest opuso una seria resistencia al campeón en su propio estadio:
Tensión en la primera parte: Los locales, defendiendo de forma profunda y ordenada, repelieron sin errores los ataques peligrosos de los líderes de los «Gunners»: Saka, Ødegaard y Havertz;
Los cambios exitosos de Arteta: En el descanso, Madueke sustituyó a Eze, y en el minuto 66, Mikel Arteta realizó tres cambios simultáneos (Timber, Merino y Gyökeres), aumentando al máximo la presión ofensiva;
El gol de la victoria en el minuto 80: La oleada de ataques incesantes dio sus frutos en el minuto 80: Noni Madueke superó al portero local Sels y envió el balón al fondo de la red, asegurando tres puntos de oro para su equipo;
La seguridad de Raya y la defensa: En los minutos restantes, los visitantes neutralizaron los intentos de reacción del rival, manteniendo su portería a cero.
Acta del partido
Premier League. Jornada 7
Nottingham Forest — Arsenal 0:1
18 de octubre, City Ground.
Gol: Madueke (80).
Tarjetas amarillas: Williams (17), Madueke (53).
Nottingham Forest: Sels, Cunha (Wood, 85), Diomande, Murillo, Muñoz, Mcatee (Hudson-Odoi, 85), Schlager, Williams, Dominguez (Sangaré, 74), Ndoye (Kalimuendo, 74), Delap.
Arsenal: Raya, White (Timber, 66), Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimarães (Merino, 66), Saka, Ødegaard, Eze (Madueke, 46), Havertz (Gyökeres, 66).
Tabla de posiciones: regreso al 2º puesto
Tras esta victoria, la carrera por el título en la Premier League se ha intensificado:
Arsenal 2º con 18 puntos: El club londinense vuelve a la 2ª posición de la tabla y sigue de cerca al líder Manchester City, que mantiene un pleno de 21 puntos;
Nottingham Forest en zona peligrosa: Con solo 5 puntos sumados, los locales se mantienen en la 18ª posición y continúan su lucha por la permanencia.
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