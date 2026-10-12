Cuatro luchadores recibieron 100 000 dólares en bonos en el UFC Fight Night 290

Celebrado en Las Vegas, Estados Unidos, el UFC Fight Night 290 quedó en la memoria de los aficionados por sus intensos combates y finales espectaculares. Al finalizar el evento, la dirección de la promoción recompensó a los mejores participantes de la noche con bonos excepcionales, el doble de lo habitual, alcanzando la cifra de 100 000 dólares estadounidenses en premios no garantizados.

Cuatro atletas, encabezados por el protagonista del evento estelar Brendan Allen, obtuvieron este gran bono además de sus bolsas garantizadas.

Las mejores actuaciones de la noche: ¿Quiénes recibieron los 100 000 dólares?

Cuatro luchadores que finalizaron a sus oponentes antes del límite fueron los más destacados por la organización:

Brendan Allen: En el combate estelar de peso mediano, el estadounidense sometió al británico Christian Leroy Duncan en el quinto asalto tras una pelea dramática, llevándose el bono principal;

Andre Fili: El experimentado peso pluma estadounidense ganó el bono de 100 000 dólares tras noquear a su oponente antes del límite;

Otari Tanzilov: El peso ligero georgiano derrotó a su rival de forma espectacular, siendo reconocido con el premio a la «Actuación de la noche»;

Alis Pereira: La luchadora brasileña causó graves daños a la rusa Daria desde el primer asalto. La oponente se vio obligada a retirarse tras el descanso, y Pereira también fue premiada con los 100 000 dólares.

Bonos adicionales por victorias tempranas y sanciones

La promoción también reconoció a otros atletas que finalizaron sus combates antes de tiempo:

Los que recibieron 25 000 dólares: Julius Walker, Francisco Prado, Niko Price y Allen Frey recibieron un bono adicional de 25 000 dólares cada uno por finalizar sus combates antes del límite;

El luchador sancionado por problemas de peso: A pesar de haber ganado su combate, Brendson Rineyro fue privado de cualquier bono debido a que no cumplió con el límite de peso en el pesaje oficial previo al evento.

El UFC Fight Night 290 brindó un gran incentivo financiero a los atletas, añadiendo intensidad a la carrera por los títulos en las distintas divisiones.