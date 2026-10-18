Cómo reaccionó el mundo de la UFC al KO de Malott sobre Buckley

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Cómo reaccionó el mundo de la UFC al KO de Malott sobre Buckley

UFC Fight Night El combate principal del torneo 291 terminó con uno de los nocauts más sensacionales y espectaculares del año. El peso wélter canadiense Mike Malott el experimentado y peligroso luchador estadounidense Joaquin Buckleyfue noqueado en el segundo asalto con un potente rodillazo al rostro.

Este final inesperado y devastador sitúa a Malott entre los principales candidatos al premio al «Nocaut del año» y provocó reacciones de asombro en el mundo de las artes marciales mixtas.

«Si amamos este deporte, estamos enfermos»: Las reacciones de los luchadores

El terrible golpe en el octágono conmocionó a las estrellas de la MMA y a sus compañeros:

  • Kay Kamaka III: «Si amamos este deporte, todos estamos enfermos. Rezo por la salud de Buckley»;

  • Cody Durden: «¡Guau! La potencia del golpe hizo que su protector bucal saliera volando a seis metros»;

  • Kenny Florian: «La rodilla en la mandíbula durmió a Buckley al instante. Malott firmó un nocaut muy brutal en el segundo asalto»;

  • Gilbert Burns y Arnold Allen: «¡Un final increíble de Mike Malott! Es una declaración de intenciones para toda la división», valoraron los reconocidos atletas;

  • Jeff Molina y Mayron Santos: Describieron el enfrentamiento como un «final aterrador, muy duro y brutal».

Hechos históricos y récords: La primera caída de Buckley

Los periodistas deportivos y analistas estadísticos destacaron la importancia histórica de este combate:

  • Análisis de Aaron Bronsteter: Este duelo Joaquin Buckleyse registró como la primera derrota antes del límite desde que comenzó a competir en la categoría de peso wélter;

  • Estadísticas de victorias antes del límite: Según los datos proporcionados por el analista de la UFC Michael Carroll, esta es la lista de luchadores con más victorias antes del límite en esta categoría desde 2022:

    1. Carlos Prates — 7;

    2. Mike Malott — 6;

    3. Uros Medic — 6.

Próximo paso: Se espera un gran combate en Toronto

El veterano de la UFC Michael Chiesa habló sobre el futuro del atleta canadiense tras su victoria y sugirió el próximo gran enfrentamiento en la división:

«El siguiente paso es claro: debemos ver un enfrentamiento entre Malott y Jack Della Maddalena en Toronto».

Este brillante éxito de Mike Malott lo impulsa hacia lo más alto del ranking y demuestra que es un serio aspirante en la carrera por el título.

UFC Fight Night 291Mike MalottJoaquin BuckleyTorontoMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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