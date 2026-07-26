100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu Dabi

En Abu Dabi, Ramazon Temirov no solo detuvo al ex aspirante al título en el primer asalto. El luchador de Uzbekistán recibió un reconocimiento especial de la directiva de la UFC por su brillante KO, convirtiéndose en el ganador de un bono de 100 000 $.

En la histórica velada en el Etihad Arena, dos uzbekos participaron en los combates principales. Bogdan Guskov luchó hasta el quinto asalto contra el ex campeón Magomed Ankalaev, mientras que Temirov sorprendió a todos al vencer a Steve Erceg por nocaut técnico en el primer asalto.

A Temirov le bastó un solo asalto

En el combate coestelar, Ramazon Temirov se enfrentó a Steve Erceg, décimo en el ranking de la UFC. El australiano era un rival experimentado que ya había luchado por el cinturón de campeón.

Sin embargo, Temirov comenzó el combate a un ritmo frenético desde los primeros segundos. Presionó a su rival y lo desequilibró varias veces con golpes potentes. A los 4:21 del primer asalto, el árbitro detuvo el combate y se le otorgó la victoria por nocaut técnico a nuestro compatriota.

Temirov no dejó la decisión en manos de los jueces: respondió en el octágono en el primer asalto.

Este resultado es la tercera victoria del deportista uzbeko en la UFC. Dos de ellas han sido finalizaciones tempranas en el primer asalto.

¿Quiénes recibieron los bonos de 100 000 $?

Los organizadores anunciaron a los mejores de la noche tras finalizar los combates. Según la información, además de la bolsa habitual, cada ganador del bono recibe 100 000 $.

Categoría Ganadores del bono Pelea de la noche Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune Actuación de la noche Ramazon Temirov Actuación de la noche Walter Walker Para cada atleta 100 000 $

En la pelea Kuniev-Fortune, elegida como la mejor de la noche, el peso pesado ruso noqueó técnicamente a su rival a los 1:12 del tercer asalto.

Walter Walker sometió a Thomas Petersen en el primer asalto en solo 1 minuto y 32 segundos con una inusual calf slicer . Fue su quinta sumisión consecutiva en el primer asalto en la UFC.

¿Por qué es tan importante la victoria de Temirov?

El resultado de Temirov no se limita a un KO impactante o un gran bono. Derrotó a un rival que estaba en el top 10 de la UFC y tenía experiencia en peleas por el título.

Esta victoria podría abrirle las siguientes oportunidades:

Entrar en el ranking de peso mosca de la UFC;

Enfrentarse a otro miembro del top 10 en su próximo combate;

Acercarse a la carrera por el título;

Mejorar su contrato y sus bolsas en la promoción;

Aumentar el prestigio internacional de las MMA de Uzbekistán.

El ranking no otorga automáticamente el puesto del rival, pero detener al número diez en el primer asalto es un resultado que la comisión de la UFC no puede ignorar.

Guskov no recibió bono, pero luchó hasta el último asalto

En el combate principal, Bogdan Guskov se enfrentó al aspirante número uno, Magomed Ankalaev. A pesar de haber aceptado la pelea con poca antelación, el representante de Uzbekistán aguantó hasta el quinto asalto.

Ankalaev ganó por nocaut técnico a los 2:41 del último asalto. Guskov no entró en la lista de bonos, pero ganó una gran experiencia en su primera pelea principal de cinco asaltos.

La verdadera lucha para Temirov apenas comienza

La victoria en Abu Dabi convirtió a Ramazon Temirov en uno de los luchadores más comentados de la división. Un nocaut técnico en el primer asalto, un rival del top 10 y un bono de 100 000 $; todo conseguido en una sola noche.

Sin embargo, esto aún no es un pase al título. Temirov debe mantener este ritmo contra rivales de alto nivel en su próximo combate. En Abu Dabi no llamó a la puerta, la derribó. Ahora queda ver qué habitación le abrirá la UFC.

¿Crees que a Ramazon Temirov deberían darle un rival del top 5 en su próxima pelea? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la noticia sobre el bono de 100 000 $ con los fans de MMA en Telegram.