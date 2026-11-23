Se registraron resultados sensacionales en el torneo UFC Fight Night 294. En el combate estelar de la noche, Jiří Procházka fue derrotado, y varios luchadores de renombre que participaron en la competición también perdieron ante sus oponentes. Las victorias de luchadores como Kyoji Horiguchi, Kevin Vallejos y Talison Teixeira en el torneo de Doha también llamaron la atención.

El sábado 21 de noviembre, el torneo UFC Fight Night 294 se llevó a cabo en el ABHA Arena de Doha, la capital de Qatar. En la pelea principal de la noche, el checo Jiří Procházka, de la categoría de peso semipesado, se enfrentó a Navaho Stirling en el octágono.

Uno de los resultados más inesperados del torneo se registró precisamente en este combate: Procházka fue derrotado por nocaut en el segundo asalto. Además, varios luchadores de renombre también sufrieron derrotas por decisión de los jueces durante la velada.

Jiří Procházka derrotado por nocaut en el segundo asalto

Peso semipesado

En el combate estelar de la noche, Jiří Procházka (32-7-1) se enfrentó a Navaho Stirling (12-0). En este duelo, Stirling logró la victoria por nocaut en el segundo asalto.

De esta forma, Stirling, que mantenía un récord invicto, derrotó inesperadamente a su renombrado oponente.

Otros resultados del UFC Fight Night 294

También se registraron varios resultados interesantes en el resto de los combates del torneo de Doha.

Kevin Vallejos (19-1) — Aljamain Sterling (26-6) — 30:27, 30:27, 29:28. Vallejos ganó por decisión unánime de los jueces.

Dan Hooker (25-15) — Brian Ortega (16-6) — 30:27, 30:27, 30:27. Hooker ganó por decisión unánime de los jueces.

Kyoji Horiguchi (37-6) — Asu Almabayev (24-4) — 30:27, 30:27, 29:28. Horiguchi ganó por decisión unánime de los jueces.

Ikram Aliskerov (19-2) — Jared Cannonier (18-11) — 30:27, 30:27, 30:27. Aliskerov ganó por decisión unánime de los jueces.

Santiago Luna (9-1) — Aleksandre Topuria (7-2) — 30:27, 28:29, 29:28. Luna ganó por decisión dividida de los jueces.

Talison Teixeira (10-2) — Shamil Gaziev (15-4) — 30:27, 29:28, 29:28. Teixeira ganó por decisión unánime de los jueces.

Tohir Abdullaev (21-3) — Jake Matthews (23-9) — 30:27, 30:27, 29:28. Abdullaev ganó por decisión unánime de los jueces.

Varios luchadores de renombre derrotados en el torneo de Doha

En el UFC Fight Night 294, no solo el combate estelar, sino también otros enfrentamientos captaron la atención de los aficionados. Las derrotas de luchadores como Aljamain Sterling, Asu Almabayev, Aleksandre Topuria y Shamil Gaziev se encuentran entre los resultados más destacados de la noche.

Dan Hooker, Kyoji Horiguchi, Ikram Aliskerov y Tohir Abdullaev ganaron sus respectivos combates, cerrando el torneo con éxito.