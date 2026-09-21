¡Batalla de millones en el octágono: se anuncian las bolsas oficiales de los luchadores de UFC 331!

La UFC, considerada la promoción de artes marciales mixtas más prestigiosa del mundo, ha revelado las bolsas garantizadas de las estrellas que participaron en su torneo numerado UFC 331. Como era de esperar, el atleta mejor pagado del torneo fue el actual campeón Alexandre Pantoja: el luchador brasileño se llevó 650 000 dólares por un solo combate. El segundo ingreso más alto fue para Joshua Van, quien captó la atención de los fans con sus brillantes actuaciones en el octágono, con medio millón de dólares (500 000 $).

Uno de los principales aspirantes de la categoría de peso ligero, Arman Tsarukyan, ganó 350 000 dólares por su combate en el torneo, mientras que el campeón olímpico de lucha libre Gable Steveson recibió 160 000 dólares. El noqueador brasileño Mauricio Ruffy superó la barrera de los cien mil con 110 000 dólares, y Sean Sharaf cerró la lista con un ingreso de 60 000 dólares.

¿Es esta suma digna del estatus de campeón de Alexandre Pantoja? ¿Refleja plenamente la bolsa de 350 000 dólares de Arman Tsarukyan su nivel en el peso ligero? ¿Se están acercando los salarios de las estrellas de la UFC a los niveles de los boxeadores?

«La parte de más de medio millón de Pantoja y el revuelo por Van»: los cheques de UFC 331

Aspectos clave de los pagos oficiales otorgados a los dueños del octágono:

Alexandre Pantoja — el rey del torneo: El campeón brasileño, que defendía su cinturón en peso mosca, recibió 650 000 $, convirtiéndose en el luchador más rico de la noche;

El gran salto de Joshua Van: El brillante talento de Myanmar obtuvo una bolsa de 500 000 $, superando incluso a veteranos experimentados;

La cima estable de Arman Tsarukyan: La estrella del peso ligero recibió 350 000 $ solo por subir al octágono, consolidándose entre los luchadores mejor pagados de la división;

Gran confianza en el campeón olímpico: Gable Steveson, que apenas está dando sus primeros pasos en el mundo de las MMA, recibió una suma garantizada de 160 000 $ en su debut;

El nivel de los cheques de Ruffy y Sharaf: Mauricio Ruffy recibió 110 000 $, mientras que a Sean Sharaf le correspondieron 60 000 $.

UFC 331: Tabla de bolsas garantizadas de los luchadores

Comparativa de ingresos de los participantes del torneo:

Luchador / Atleta Categoría de peso y estatus Bolsa oficial recibida ($) Puesto en la noche Alexandre Pantoja Campeón de peso mosca 650 000 $ 1er puesto (Salario más alto) Joshua Van Top aspirante 500 000 $ 2do puesto Arman Tsarukyan Top estrella de peso ligero 350 000 $ 3er puesto Gable Steveson Campeón olímpico (Peso pesado) 160 000 $ 4to puesto Mauricio Ruffy Luchador de peso ligero 110 000 $ 5to puesto Sean Sharaf Participante de peso pesado/semipesado 60 000 $ 6to puesto

(Nota: Las cifras mostradas son las bolsas base oficiales de los luchadores, sin incluir las partes de PPV (pago por visión), pagos de patrocinio y bonos de 50 000 $).

Experticia en MMA: ¿Qué significa el análisis de las bolsas?

Conclusiones de los expertos y analistas financieros del sector de las artes marciales mixtas:

Crecimiento comercial de Pantoja: Anteriormente se criticaba que los campeones de peso mosca recibían salarios bajos, pero el cheque base de 650 000 $ de Pantoja indica que el interés y el respeto por las categorías ligeras han aumentado;

El fenómeno del medio millón de Joshua Van: El hecho de que Van reciba 500 000 $ demuestra que la promoción está invirtiendo mucho en el mercado asiático y en los jóvenes talentos;

Etapa contractual de Tsarukyan: La base de 350 000 $ de Arman Tsarukyan indica un aumento de sueldo antes de su combate por el título, pero si gana el cinturón, esta cifra aumentará inevitablemente varias veces;

Proyecto Steveson: El oro olímpico de Gable Steveson en lucha libre es altamente valorado por la dirección de la UFC, y el hecho de que reciba 160 000 $ desde el inicio es una señal de grandes planes futuros.

Estos pagos registrados en el torneo UFC 331 han demostrado una vez más que en la industria moderna de las MMA, el valor de los luchadores y las reglas del mercado abierto están en constante aumento.

¿Crees que la actuación de campeón de Alexandre Pantoja vale 650 000 $ o sigue estando mal pagado? ¿Crees que si Arman Tsarukyan se convierte en campeón en el futuro, su bolsa superará el millón de dólares? ¡Deja tus opiniones personales en los comentarios y comparte este análisis del revuelo financiero del mundo de las MMA con todos los fans de los deportes de combate!