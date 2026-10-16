Alex Pereira comparte un emotivo mensaje tras la derrota de su hermana en las eliminatorias de la UFC

La estrella de la UFC y ex campeón en dos divisiones Alex Pereira su hermana Aline Pereirareaccionó a su derrota en el torneo de clasificación de Dana White — Dana White's Contender Series (DWCS) en el marco de la competición.

Aline subió al octágono contra una estrella mundial del muay thai en un dramático enfrentamiento por un contrato con la UFC. Aunque la suerte no estuvo de su lado, su famoso hermano elogió su valentía.

«Estoy orgulloso de ti»: las conmovedoras palabras de Alex Pereira

El luchador brasileño de la UFC brindó su apoyo a su hermana a través de sus redes sociales con un mensaje contundente:

Reconocimiento a la tenacidad y el coraje: «Estoy orgulloso de ti, hermana. Te enfrentaste a una de las mejores atletas del mundo y, a pesar de tu poca experiencia en MMA, demostraste un progreso, una tenacidad y un coraje inmensos;

El resultado no desmerece el trabajo: Es cierto, no lograste el resultado deseado, pero eso no disminuye en absoluto el gran trabajo que has realizado. No pude participar activamente en tus entrenamientos en los últimos años, pero creo que eso te ayudó a encontrar tu propio camino y a crecer de forma independiente;

Conclusión principal: Un solo combate no define el nivel real de un atleta. Demostraste que mereces estar al más alto nivel. ¡No te detengas, sigue trabajando sin descanso! Como hermano, siempre estaré orgulloso de ti», escribió Pereira.

Choque de campeonas en el octágono

Este duelo en el marco de las DWCS despertó un gran interés entre los aficionados a las artes marciales:

Estatus de las rivales: En el combate, Aline Pereira, campeona de la liga Karate Combat, se enfrentó a la campeona de la famosa promoción ONE FC de muay thai, Smilla Sundell ;

Resultado del combate: La representante sueca, Sundell, se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces tras tres asaltos y obtuvo un contrato con la UFC.

Aunque Aline Pereira ha incursionado recientemente en las artes marciales mixtas profesionales, la resistencia que mostró ante una rival tan fuerte indica que podría encontrar su lugar en las grandes ligas en el futuro.