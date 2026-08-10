El final de agosto llega cargado de combates: ¡los duelos más esperados!

La segunda mitad de agosto promete ser muy emocionante para los aficionados de la UFC, la PFL y el boxeo profesional. Los días 15, 22 y 29 de agosto están programados varios grandes combates, entre ellos Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Cris Cyborg y Teofimo Lopez, algunos de los nombres más destacados.

El programa del 22 de agosto es especialmente intenso: en un mismo día están previstos un torneo de la PFL, UFC Fight Night y una gran velada de boxeo en Las Vegas.

15 de agosto: el UFC 330, en el centro de atención

Una de las noches más esperadas del mes tendrá lugar el 15 de agosto.

En el UFC 330, toda la atención estará puesta en el combate entre Islam Makhachev — Ian Garry El enfrentamiento entre estos dos reconocidos peleadores en el octágono es la gran intriga del torneo.

Esa misma noche también habrá otro combate interesante:

Mackenzie Dern — Gillian Robertson.

Este duelo también puede despertar gran interés por su lucha en el suelo y sus sumisiones.

22 de agosto: tres grandes veladas de combate en un día

El 22 de agosto promete convertirse en un auténtico maratón para los aficionados a los deportes de combate.

Uno de los nombres más famosos del MMA femenino, Cris Cyborg se enfrentará a Ketlen Vieira en el octágono durante el torneo de la PFL.

En este torneo también se disputará el combate entre

Mirafzal Akhtamov — Dakota Bush

que también subirán al ring de combate.

Romero y Lopez se enfrentan en Las Vegas

Ese mismo día, una velada de boxeo profesional en Las Vegas también atraerá la atención de los aficionados.

En el ring:

Rolando Romero — Teofimo Lopez

medirán sus fuerzas.

Teniendo en cuenta el estilo y el carácter de ambos boxeadores, este combate podría convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del 22 de agosto.

La UFC Fight Night tampoco se queda atrás

La UFC también tiene previsto celebrar su torneo el 22 de agosto.

Entre los combates principales de la noche figuran:

Anthony Hernandez — Gregory Rodrigues

y

Roman Dolidze — Reinier de Ridder

que se enfrentarán en el octágono.

De este modo, el 22 de agosto los aficionados al MMA y al boxeo tendrán que seguir varios grandes eventos al mismo tiempo.

29 de agosto: Umar Nurmagomedov vuelve al octágono

Una de las últimas grandes noches de MMA de agosto está programada para el 29 de agosto.

En la UFC Fight Night se disputará el combate entre:

Umar Nurmagomedov — Song Yadong

que ya está programado.

Este enfrentamiento promete técnica de alto nivel, velocidad y una intensa batalla táctica.

Duelo de pesos pesados en Londres

El 29 de agosto también se espera una gran velada de boxeo en Londres.

En ella,

Moses Itauma — Filip Hrgovic

subirán al ring.

Este combate de pesos pesados podría ser uno de los duelos de boxeo más interesantes del final del mes.

Una sucesión de combates en la segunda mitad de agosto

Así, los aficionados a los deportes de combate tendrán un gran enfrentamiento prácticamente cada semana durante la segunda mitad de agosto.

15 de agosto — UFC 330.

22 de agosto — PFL, UFC Fight Night y velada de boxeo en Las Vegas.

29 de agosto — UFC Fight Night con Umar Nurmagomedov y un gran combate de boxeo en Londres.

La gran intriga se resume en una pregunta: ¿cuál de estos combates se convertirá en el acontecimiento más destacado de agosto?

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