Iraola explica las razones de la dura derrota ante el Manchester City

En el marco de la sexta jornada de la Premier League en casa contra el Manchester City el entrenador del Liverpool, que perdió 0-3, Andoni Iraola evaluó tras el partido las decisiones polémicas que decidieron el destino del encuentro y el desempeño de su equipo. El técnico destacó que los 'Merseysiders' fueron superiores a su rival durante una hora, pero que la tarjeta roja mostrada por el árbitro arruinó por completo sus planes.

Iraola dividió el desarrollo del partido en dos periodos claramente diferenciados y criticó abiertamente la tarjeta amarilla recibida por Ryan Gravenberch.

«El partido se dividió en dos»: antes y después del minuto 60

El entrenador del Liverpool señaló los factores principales de la derrota:

Dos ritmos diferentes: «Creo que todo está claro: el partido de hoy consistió en dos partes. La primera duró hasta el minuto 60, y la segunda comenzó tras la expulsión de Gravenberch», declaró Iraola;

Dominio inicial en el campo: «En la primera parte jugamos mejor que el rival, controlamos las situaciones, pero luego la iniciativa pasó totalmente al lado del City».

Queja sobre el arbitraje: ¿Merecía Gravenberch la expulsión?

El técnico de los 'Merseysiders' no ocultó su descontento con el episodio de la tarjeta roja en el minuto 62 que cambió el rumbo del partido:

«La primera tarjeta amarilla fue injusta»: «En cuanto a la expulsión de Gravenberch, no merecía en absoluto la primera tarjeta amarilla. En esa jugada, Anderson siguió caminando libremente unos pasos después del contacto. No entiendo en absoluto por qué se mostró tarjeta amarilla en ese caso», protestó el entrenador.

Presión en inferioridad y goles rápidos

Iraola «Manchester City» explicó la situación del equipo en inferioridad numérica ante un rival de tal calibre:

Imposibilidad de presionar: «Incluso con el equipo completo, es extremadamente difícil presionar alto contra Manchester City. Cuando te quedas con uno menos, el partido toma un rumbo completamente distinto»;

Los cambios no llegaron a tiempo: «Recibimos el primer gol justo antes del cambio previsto. Naturalmente, con el 0-1, el equipo se ve obligado a arriesgar y a jugar de otra manera».

Tras esta dura derrota, el Liverpool, que cae al noveno puesto de la tabla con 9 puntos, tendrá como prioridad recuperar los puntos perdidos y encontrar la estabilidad colectiva en las próximas jornadas.