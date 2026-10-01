Víctor Muñoz: La intensidad de la Premier League me impulsa a progresar más rápido

La nueva incorporación estival del Liverpool, Víctor Muñoz, compartió sus primeras impresiones sobre el fútbol inglés. Según informa Goal.com, el extremo de la selección española destacó que la intensidad brutal y la potencia física de la Premier League están acelerando significativamente su crecimiento como jugador. Así lo informa Goal.com informa .

Recordemos que el jugador, que llegó a Anfield este verano procedente de Osasuna por 40 millones de euros, fue el primer fichaje bajo la dirección del nuevo entrenador del equipo, Andoni Iraola. A pesar del interés del Newcastle, Liverpool , el español firmó un contrato de seis años y rápidamente comenzó a luchar por un puesto en el once titular.

La diferencia entre La Liga y la Premier League

En una rueda de prensa previa al partido de la Liga de Naciones de la selección española contra la República Checa, Víctor Muñoz abordó las principales diferencias entre ambos campeonatos. Según él, mientras que La Liga se basa más en aspectos tácticos, el campeonato inglés destaca por su intensidad física y rapidez.

« La Liga es un campeonato mucho más táctico. En la Premier League, los partidos son más físicos. El ritmo de los entrenamientos allí es muy alto y se nota claramente la diferencia. Esto me ayuda a seguir creciendo », dijo el joven extremo a los periodistas.

Ascenso rápido y las lesiones atrás

Formado en la cantera del Real Madrid, Muñoz ha tenido un crecimiento profesional muy rápido últimamente. Aunque fue incluido en la selección española que ganó el Mundial este verano, una inoportuna lesión le impidió jugar durante el torneo.

Ya totalmente recuperado y de vuelta al equipo, el delantero entró desde el banquillo en el partido contra Croacia el pasado martes, continuando así su carrera internacional. Además, ha Liverpool disputado cinco partidos en la Premier League, logrando marcar un gol.

Competencia con Lamine Yamal

Al hablar de la competencia en la selección, Muñoz destacó que jugar en el mismo equipo que la estrella del FC Barcelona y candidato al Balón de Oro, Lamine Yamal, es un gran privilegio. Tras la brillante actuación de Yamal en la contundente victoria sobre Croacia, Muñoz afirmó que considera esta competencia interna como un proceso de aprendizaje.

« Intento aprender mucho de él. Es un amigo cercano y pasamos mucho tiempo juntos. Estar en un entorno competitivo así y observar sus movimientos en los entrenamientos es un honor para mí », añadió el jugador.