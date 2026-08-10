Florian Wirtz, satisfecho con las ideas tácticas de Andoni Iraola

A pesar de que el Liverpool perdió 2-3 en casa ante el Mónaco en un amistoso de pretemporada, el centrocampista alemán Florian Wirtz valoró positivamente las ideas tácticas del entrenador Andoni Iraola. El partido, disputado en Anfield, volvió a poner de manifiesto los problemas defensivos de los Reds, aunque los cambios introducidos por el nuevo técnico y la actuación de algunos jugadores dejaron buenas sensaciones. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Según Sky Sports, Florian Wirtz, que ya ha tenido tiempo de destacar con el Liverpool durante la preparación de la nueva temporada, volvió a marcar en este encuentro. El futbolista alemán, que juega como mediapunta, anotó por segundo partido consecutivo y demostró que se está convirtiendo progresivamente en el principal creador de la nueva línea ofensiva de Iraola.

Primeras impresiones bajo las órdenes del nuevo entrenador

Después del partido, Florian Wirtz habló ante la prensa sobre el proceso de transición del Liverpool hacia una nueva etapa tras el ciclo del anterior entrenador, Arne Slot, y sobre el método de trabajo de Andoni Iraola. También destacó especialmente que la anterior etapa del técnico español en el Bournemouth fue digna de elogio.

Según Wirtz, esperaba con ilusión trabajar con el nuevo entrenador y está disfrutando mucho del proceso en los entrenamientos: «Durante los últimos tres años pudimos ver de lo que era capaz en el Bournemouth. Por supuesto, estábamos deseando trabajar con él. Solo llevo dos semanas entrenando con el equipo, pero puedo decir que estoy disfrutando del proceso y que me gustan sus ideas futbolísticas».

Las preocupaciones de Andoni Iraola sobre el estado físico

Aunque el rendimiento de Wirtz y su proceso de adaptación están siendo positivos, el entrenador Andoni Iraola no quedó plenamente satisfecho con el rendimiento general del equipo, especialmente por su incapacidad para mantener un ritmo alto durante los 90 minutos. A pesar de que el Liverpool se adelantó con dos goles al inicio del partido, el juego perdió intensidad con el paso del tiempo, algo que preocupó al cuerpo técnico.

En una entrevista concedida a LFC TV, el técnico español hizo hincapié en el estado físico actual de los jugadores y en su nivel de preparación. Reconoció que la situación fue similar a la del partido anterior contra el Leeds United.

Iraola explicó que el equipo comenzó bien el partido y rindió a un nivel excelente, especialmente durante los primeros treinta minutos. Sin embargo, en esta fase de la preparación, la condición física de los jugadores todavía no les permite mantener ese ritmo durante todo el encuentro. El entrenador reconoció que el rival mereció finalmente la victoria y añadió que, aunque el Liverpool ganó sus dos primeros amistosos, no ha mostrado la regularidad exigida en los últimos partidos.