El escándalo financiero más sonado en la historia de la Premier League podría terminar con una solución de compromiso inesperada y extraordinaria. Según la información difundida por Alan Brazil, periodista de la emisora británica talkSPORT la comisión independiente de la Premier League está discutiendo la opción de restar Manchester Cityclub acusado de violar las reglas del fair play financiero, un total de 60 puntos en la clasificación.

Esta medida se considera un compromiso para la comunidad futbolística: por un lado, demuestra la gravedad de las acusaciones y, por otro, deja a los «Citizens» una posibilidad teórica de permanecer en la élite inglesa.

¿Cuándo entrará en vigor la decisión? La inesperada hipótesis de Alan Brazil

Se barajan diversas opiniones sobre el plazo de ejecución de la sanción:

El problema del calendario de la temporada: Alan Brazil duda de que las medidas disciplinarias se apliquen en la temporada actual;

Aplazamiento a la próxima temporada: Debido a la complejidad de las disputas legales y los procesos de apelación, se considera muy probable que la sanción de 60 puntos se aplique a partir de la próxima temporada;

No es una exclusión total: La comisión independiente prefiere mantener la posibilidad de competencia deportiva mediante la deducción de puntos en lugar de expulsar directamente al club al Championship o a ligas inferiores.

Menos 60 puntos: Salvación matemática y cálculo complejo

talkSPORT el experto y exfutbolista Ally McCoist analizó los aspectos matemáticos y psicológicos de esta sanción:

El umbral de supervivencia en la liga: En la Premier League, normalmente basta con sumar entre 37 y 39 puntos en 38 jornadas para evitar el descenso;

Una oportunidad para el club: Si elManchester Citysigue sumando 90-95 puntos por temporada como de costumbre, incluso con 60 puntos menos, les quedarían 30-35 puntos, lo que, con algunas victorias adicionales, permitiría cumplir el objetivo de la permanencia;

La postura de las estrellas: Según los expertos, si el club no es descendido a la fuerza, los jugadores clave podrían aceptar este inmenso desafío deportivo, optando por no abandonar el equipo y seguir defendiendo el honor del club.

El panorama actual: el City lidera la tabla

A pesar de las presiones judiciales y financieras, los pupilos de Pep Guardiola siguen mostrando resultados perfectos en el campo:

Liderazgo absoluto: «Manchester City» ha registrado 5 victorias en las primeras 5 jornadas de la Premier League, situándose como líder solitario con 15 puntos;

El principal perseguidor: El segundo puesto lo ocupa el Arsenal de Londres con 12 puntos.

Aunque las autoridades del fútbol inglés aún no han anunciado una decisión oficial, los informes sobre una «sanción de 60 puntos» indican que se está creando el precedente más grande en la historia de la Premier League.