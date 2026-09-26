El Liverpool nombra de nuevo a Julian Ward como director deportivo

Un nombre familiar regresa al puesto de director deportivo en el Liverpool. El club inglés ha anunciado oficialmente el nombramiento de Julian Ward para este cargo. Ha comenzado a desempeñar sus nuevas funciones de inmediato.

Para Ward, esta no es una página nueva en el Liverpool. Ha trabajado durante años en el club en varios puestos clave, ya ocupó el cargo de director deportivo y ahora volverá a dirigir la estrategia futbolística y las operaciones de traspasos del club.

Julian Ward vuelve al Liverpool

Julian Ward se unió al sistema del Liverpool en 2012. A lo largo de su carrera, ha dirigido el departamento de scouting europeo, ha sido responsable de los jugadores cedidos y ha trabajado como asistente del director deportivo.

Ward se convirtió en director deportivo del Liverpool en 2022. Sin embargo, dejó el puesto en 2023 y fue reemplazado por Jörg Schmadtke. En su comunicado oficial de aquel entonces, el club señaló que Ward había colaborado con el Liverpool durante más de diez años.

Ahora, el especialista ha regresado al centro de la dirección deportiva en Anfield.

¿Con qué experiencia regresa Ward?

Antes de llegar al Liverpool, Julian Ward Manchester Cityy también trabajó en la estructura de la selección nacional de Portugal.

Últimamente, ha trabajado como director técnico en Fenway Sports Group, los propietarios del Liverpool. Esta experiencia se aplicará ahora en su nueva misión dentro del departamento de fútbol del club.

En este sentido, el nombramiento de Ward es significativo no como la incorporación de un experto externo, sino como el regreso de un directivo que conoce perfectamente el sistema del club a un puesto clave.

Una decisión tomada tras la salida de Richard Hughes

El nombramiento de Ward se produce después de que el puesto de director deportivo del Liverpool quedara vacante.

Richard Hughes anunció que dejaría su cargo de director deportivo el 5 de septiembre de 2026. El club reconoció su contribución durante su mandato e indicó que el proceso para nombrar a un nuevo dirigente había comenzado.

Tres semanas después, el Liverpool tomó su decisión para este puesto: el club volvió a recurrir a Julian Ward.

Ward afronta ahora nuevas tareas

Julian Ward desempeñará un papel clave en las operaciones futbolísticas, la política de fichajes y las cuestiones estratégicas relacionadas con los jugadores del Liverpool.

Actualmente, el club también vive una nueva era en el puesto de entrenador principal. En el verano de 2026, el Liverpool nombró a Andoni Iraola como entrenador. El técnico español ha reemplazado a Arne Slot en Anfield.

Por ello, el regreso de Ward jugará un papel importante en el proceso de colaboración con Iraola dentro del nuevo sistema de gestión deportiva del club.

Mike Gordon: «Su experiencia es muy valiosa»

El presidente de Fenway Sports Group, Mike Gordon, elogió el regreso de Julian Ward al Liverpool.

La dirección del club destacó que la experiencia previa de Ward, sus contactos en el mercado futbolístico y su conocimiento profundo del sistema interno del Liverpool fortalecerán el trabajo del departamento de fútbol.

La misión de Ward ya no se limitará a los traspasos. Formará parte del sistema donde se toman decisiones importantes sobre la estrategia futbolística global del club, el scouting, la formación de la plantilla y otros asuntos deportivos.

Un nombre familiar en el Liverpool, pero una nueva era

El regreso de Julian Ward al Liverpool supone que un especialista muy conocido por el club vuelve a ocupar un puesto de responsabilidad.

La experiencia acumulada durante su primera etapa, su trabajo posterior en Fenway Sports Group y su conocimiento de los procesos internos del club deberían serle útiles en sus nuevas funciones.

Lo más importante es que, en el momento en que Ward regresa al Liverpool, un nuevo entrenador, Andoni Iraola, también ha comenzado su trabajo. Se está formando una nueva etapa de gestión deportiva en Anfield, con Julian Ward de nuevo en el centro.