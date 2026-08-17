Jamie Carragher critica duramente el estilo táctico del Liverpool

El exdefensa y leyenda del Liverpool, Jamie Carragher, expresó su gran preocupación por la orientación táctica del equipo bajo el mando del nuevo entrenador del club, Andoni Iraola. Durante su intervención en el programa The Overlap Fan Debate, el experto afirmó que el estilo de juego desordenado y abierto del equipo en los partidos de pretemporada carece del equilibrio necesario para competir en la cima de la Premier League. Goal.com informa de ello.

Según ixbt.com y Sky Bet, aunque el Liverpool derrotó 2-0 al Como en Anfield en su último amistoso, el resultado no pudo ocultar los problemas defensivos del equipo. Los Reds encajaron nada menos que 18 goles y marcaron la misma cantidad en sus últimos cinco partidos de pretemporada, lo que plantea preguntas justificadas entre los especialistas.

Caos táctico y juego de baloncesto

En su intervención, Jamie Carragher evaluó duramente los movimientos del equipo sobre el terreno de juego y señaló que el Liverpool está alineando a demasiados futbolistas ofensivos y solo busca avanzar. Según sus palabras, los partidos de pretemporada actuales parecen encuentros de baloncesto, y ningún club de primer nivel juega de esa manera.

Después de que Arne Slot fuera destituido, la directiva del club contrató a Andoni Iraola con el objetivo de recuperar la intensa y agresiva presión de la era de Jürgen Klopp. El exentrenador del Bournemouth fue elegido precisamente por esa filosofía de juego, pero Carragher señaló que este enfoque todavía no está aportando la estabilidad esperada.

La presión y el calendario antes de la nueva temporada

El Liverpool afrontará próximamente su primer partido de la Premier League contra el Newcastle, y los jugadores deberán adaptarse con rapidez. Curiosamente, en las seis primeras jornadas los Reds se medirán a equipos que cambiaron de entrenador durante el verano, creando un contexto competitivo particular.

Si los resultados no cumplen las expectativas, la culpa no recaerá en el entrenador, sino en los jugadores. Según Carragher, los aficionados exigen un fútbol de alta intensidad y, si los futbolistas no pueden responder a esa demanda, toda la responsabilidad quedará sobre sus hombros.