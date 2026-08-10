Liverpool bajo Andoni Iraola: juego ofensivo y problemas defensivos

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Liverpool bajo Andoni Iraola: juego ofensivo y problemas defensivos

El vigente campeón de la Premier League inglesa, Liverpool, comenzó a adoptar un estilo de juego particular bajo la dirección del entrenador Andoni Iraola durante la pretemporada. Según BBC Sport, el técnico español intenta incorporar una presión alta, contraataques rápidos y una intensa posesión del balón, pero desde los primeros partidos empezaron a evidenciarse serias carencias defensivas. Goal.com informa de ello.

Los aficionados del Liverpool se han acostumbrado durante años al fútbol rápido, intenso y basado en ataques constantes que se consolidó durante la etapa de Jürgen Klopp. Tras la marcha de Arne Slot, que llevó al club hacia el título, el nombramiento de Andoni Iraola se considera una oportunidad para recuperar aquel legendario fútbol «heavy metal». Sus ideas tácticas destacan por su cercanía a los planteamientos de Marcelo Bielsa.

Los partidos de pretemporada y las primeras preocupaciones

Bajo la dirección de su nuevo entrenador, Liverpool ha disputado hasta ahora cuatro amistosos. El equipo venció a Sunderland y Wrexham, pero cayó ante Leeds y Monaco después de desperdiciar una ventaja inicial de dos goles en ambos encuentros. Estos resultados muestran que el comienzo del técnico llegado desde España está lejos de ser completamente fluido.

Aun así, el desarrollo de los partidos muestra claramente el estilo de juego que el entrenador quiere implantar. La intensidad en ataque y la intención de recuperar el balón en campo contrario entusiasman a los aficionados, pero las catastróficas carencias defensivas generan una gran preocupación.

El equilibrio entre resultado y estilo

En el fútbol, ganar siempre sigue siendo el objetivo principal, pero para un grande como Liverpool también es igual de importante la forma en que consigue la victoria. La táctica de Iraola puede ofrecer un juego brillante al equipo, aunque los errores defensivos podrían salir caros en los partidos oficiales.

Por delante, el equipo tiene los partidos oficiales de la temporada y el entrenador deberá demostrar la eficacia de sus ideas. Mantener el potencial ofensivo y corregir al mismo tiempo el desorden defensivo se convierte en la principal tarea de Andoni Iraola.

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