Virgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al Liverpool

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Virgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al Liverpool

El gigante de la Premier League inglesa, Liverpool, está cerca de fichar al defensa del FC Barcelona Ronald Araújo para reforzar su línea defensiva. Este posible traspaso fue recibido con entusiasmo por el capitán del equipo, Virgil van Dijk, ya que las lesiones sufridas durante la pretemporada dejaron muy debilitada la zaga. Sobre el tema, Goal.com informa .

Según ixbt.com y otras fuentes deportivas internacionales, se espera que el defensa uruguayo se incorpore al club del Merseyside en calidad de cedido. El movimiento busca resolver los problemas defensivos al comienzo de una nueva era bajo el mando del nuevo entrenador, Andoni Iraola.

Los problemas defensivos y la necesidad de un fichaje

El estado físico del recién llegado Jérémy Jacquet aceleró el traspaso. El joven defensa fichado del Stade Rennais no pudo disputar los amistosos de pretemporada debido a la cautela del cuerpo médico.

El capitán Virgil van Dijk también habló positivamente sobre su joven compañero lesionado y expresó su esperanza de que pronto regrese a los entrenamientos con el grupo. Aun así, el club consideró a Ronald Araújo la mejor opción como jugador experimentado capaz de aportar ayuda inmediata.

Una nueva era bajo el mando de Andoni Iraola

El cambio en el cuerpo técnico, incluida la llegada de Andoni Iraola al puesto de entrenador principal, abrió una nueva etapa para el club. Van Dijk destacó que está dispuesto a actuar como puente entre los jugadores y el cuerpo técnico después de los malos resultados de la temporada pasada.

Según sus palabras, desde la primera semana se estableció una buena comunicación con el técnico español, y los líderes experimentados del equipo respaldan plenamente al nuevo entrenador. El conjunto se encuentra en proceso de adaptación a nuevos métodos de entrenamiento y exigencias.

LiverpoolRonald AraújoVirgil van DijkAndoni IraolaPremier League
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