Tras la contundente victoria por 4-0 del Liverpool sobre Manchester United», el entrenador Andoni Iraola destacó a dos jugadores clave: Florian Wirtz y Rio Ngumoha. El técnico expresó su satisfacción con el estado de forma del mediocentro alemán y elogió el potencial del joven delantero. Sin embargo, sobre la lucha por el título, Iraola subrayó que aún es pronto para sacar conclusiones. Wirtz aporta nuevas opciones al ataque del Liverpool En la jornada 11 de la Premier League, el Liverpool venció en casa al Manchester United por 4-0. Tras el encuentro, el técnico de los 'Reds', Andoni Iraola, habló con Sky Sports sobre el rendimiento de sus futbolistas. El entrenador no ocultó su satisfacción con Florian Wirtz. Según él, el jugador alemán está en un momento de forma espectacular y el equipo desea mantener ese nivel el mayor tiempo posible. Iraola señaló que la labor de Wirtz no se limita a marcar goles. Es fundamental para romper líneas defensivas, filtrar pases precisos y controlar el ritmo del partido.

« Contra un equipo con 10 hombres, necesitas jugadores como Wirtz que sepan controlar el juego y ver los espacios para los pases en profundidad. Además, se está sumando cada vez más al ataque. No solo marca, sino que genera peligro constante. Nos ofrece opciones adicionales y estoy muy satisfecho con su juego», declaró el técnico. Iraola también elogió a Rio Ngumoha El técnico del Liverpool también se refirió al joven Rio Ngumoha. Según Iraola, si se crean situaciones favorables en las bandas para Ngumoha, es muy difícil de detener para los defensas rivales. Su talento individual brilla especialmente cuando el rival no puede ofrecer suficiente ayuda a su lateral. « Si logramos crear situaciones donde los defensas rivales no puedan ayudar a su lateral ante Rio, es muy difícil de frenar, especialmente en el área. Creo que hizo un gran partido. Jugadores como Rio y Florian demuestran su calidad cuando el equipo controla el balón», añadió Iraola. Estas declaraciones subrayan la importancia de Wirtz y Ngumoha en el sistema ofensivo. Mediante sus acciones individuales y su lectura de juego, generan una amenaza constante ante la portería rival. ¿Liverpool candidato al título? Iraola mantiene la calma Durante la entrevista, se le preguntó a Iraola sobre las posibilidades del Liverpool de ganar el título esta temporada.