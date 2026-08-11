El Liverpool de Andoni Iraola: posible alineación para la temporada 2026/27

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El Liverpool de Andoni Iraola: posible alineación para la temporada 2026/27

El técnico español Andoni Iraola, que ha llegado al banquillo del Liverpool, pretende recuperar en Anfield el estilo de juego intenso y espectacular de la era de Jürgen Klopp. Según Planet Football, la llegada del nuevo entrenador provocará un giro radical en el juego del equipo y cambiará por completo los planteamientos tácticos sobre el terreno de juego durante la próxima temporada 2026/27. Estos cambios afectarán directamente no solo a la filosofía de juego, sino también a la composición del once titular. Así lo informa .

La filosofía futbolística de Iraola suele describirse como un estilo intenso basado en una presión muy alta y constante sobre el rival. Este enfoque dinámico, característico de la anterior época dorada del club, podría beneficiar a muchos jugadores de la actual plantilla. Aunque el Liverpool ha experimentado cambios importantes en los últimos años, las exigencias de la presión alta del entrenador encajan con la identidad del equipo.

Renovación de la defensa y cambios tácticos

Desde el punto de vista táctico, se espera que Iraola apueste por un sistema 4-2-3-1, aunque su estilo particular será claramente diferente al fútbol practicado la temporada pasada. La línea defensiva será renovada de forma considerable, especialmente con la rápida incorporación de Jérémy Jacquet, llegado desde el Rennes, al once titular. Sus cualidades atléticas encajan a la perfección con la línea defensiva adelantada que exige el entrenador.

Además, Ronald Araújo, cedido al club, aportará la experiencia necesaria en el centro de la defensa. En los laterales, se espera que Miloš Kerkez termine de encontrar su sitio en su segunda temporada en Anfield. Para el joven lateral, que ofreció un buen rendimiento en el Bournemouth bajo las órdenes de este mismo entrenador, el nuevo sistema podría convertirse en una auténtica oportunidad para brillar.

Las figuras clave del centro del campo y el ataque

Según Goal.com, el centro del campo y el ataque se convertirán en el motor principal del sistema táctico de Iraola. Gracias a sus cualidades para la presión alta, Dominik Szoboszlai tendrá un papel importante, ya que encaja perfectamente con las exigencias del nuevo entrenador. Se espera que el centrocampista húngaro pueda desplegar todo su potencial en una posición que le resulta cómoda.

Al mismo tiempo, Florian Wirtz está preparado para firmar una gran temporada con el equipo. Su gran actividad sin balón y su capacidad de trabajo encajan perfectamente con el estilo del técnico español. En la punta del ataque, Alexander Isak será una de las figuras principales y buscará volver a demostrar su olfato goleador aprovechando las exigencias de la presión inteligente del entrenador.

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Jahongir Tursunov
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