Decisión inesperada de Mourinho: confía en Vinícius para la Champions League

El líder del club Real Madrid , Vinícius Júnior , apunta a regresar al once inicial en el crucial enfrentamiento de la fase de liga de la UEFA Champions League contra el equipo italiano Roma . Según informa el prestigioso diario español Marca , el técnico José Mourinho planea alinear a la estrella brasileña desde el primer minuto.

Tras los problemas en el campeonato doméstico y su expulsión, el regreso del extremo de 26 años al escenario europeo acapara la atención de aficionados y expertos.

El tropiezo ante el Villarreal y la sanción esperada

El último partido de Vinícius en La Liga española fue bastante dramático:

Desde el banquillo: Comenzó el partido contra el Villarreal (1-0) como suplente y solo entró al campo al inicio de la segunda mitad;

Expulsión rápida: Sin embargo, el jugador brasileño no duró mucho en el campo: poco después fue expulsado por el árbitro y recibió una tarjeta roja;

Sanción en La Liga: Se señala que, debido a esta expulsión, es probable que Vinícius se pierda las próximas 2 o 3 jornadas de La Liga. Pero como esta sanción solo se aplica al campeonato nacional, no le impedirá jugar en la Champions League .

La elección de Mourinho: Vinícius por Yan Diomande

José Mourinho se centra en Vinícius para reforzar el ataque en el duelo contra su exequipo, la Roma:

El autor del gol de la victoria al banquillo: Se espera que Yan Diomande, autor del único gol contra el Villarreal, comience en el banquillo, siendo reemplazado por Vinícius;

Alta motivación: Para Vinícius, al borde de una sanción en el campeonato local, este partido de Champions League es una gran oportunidad para mantener su forma y redimirse.

Para el club madrileño, que aspira a lo máximo bajo la dirección de José Mourinho, el choque contra la Roma será una de las pruebas más importantes del torneo.