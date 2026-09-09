José Mourinho revela el secreto de la victoria contra el Inter

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, dio su valoración tras la victoria por 2-1 ante el Inter de Milán en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. A pesar del estrecho margen en el marcador, el técnico portugués habló abiertamente sobre el fantástico juego de su equipo, el plan de juego meticuloso y las grandes oportunidades desperdiciadas. Según él, el sistema táctico de presión, perfeccionado en los entrenamientos, anuló todos los planes de los italianos. ¿Por qué está Mourinho tan satisfecho con sus jugadores, por qué el marcador pudo ser más abultado y qué desafío le espera al «club blanco» en la próxima jornada? Al final del artículo, revelamos la intriga principal: el próximo rival del Real y la fecha exacta del intenso enfrentamiento.

Trabajo fantástico y marcador corto: ¿qué tiene satisfecho a Mourinho?

En su declaración tras el partido, el técnico del «club blanco» elogió el carácter mostrado por sus pupilos en condiciones difíciles:

«Un trabajo fantástico en un partido difícil»: Mourinho destacó que sus jugadores mostraron gran valentía en circunstancias complejas y que el encuentro no fue aburrido para los espectadores;

La oportunidad de una goleada: El entrenador afirmó que el Real pudo haber ido ganando 3-0 antes del descanso y que, hasta el final del partido, tuvo suficientes ocasiones para llevar el marcador a un 4-0 o 5-0;

El secreto perfeccionado en los entrenamientos: El entrenador principal explicó que el éxito del equipo radica en su sistema de presión. Según sus palabras, el lugar, el momento y los jugadores a presionar fueron trabajados con precisión.

«Quiero felicitar a mis jugadores, porque la presión es un aspecto en el que el equipo trabaja constantemente. Elegimos las situaciones de antemano, definiendo exactamente cómo, dónde y contra qué jugadores presionar», declaró Mourinho, según lo publicado por Madrid Universal en X.

La prueba de Roma del 14 de octubre

El tema que más interesa a los aficionados es el próximo partido fuera de casa del Real, que comenzó la Champions con tres puntos, y sus planteamientos tácticos. La conclusión más importante es que, los pupilos de José Mourinho afrontarán otra prueba difícil en la segunda jornada. El equipo madrileño se enfrentará a domicilio a otro gigante italiano: la Roma . Este choque central, que se espera intenso y sin concesiones, está oficialmente programado para el 14 de octubre .

¿Crees que el Real realmente pudo haber ganado al Inter 4-0 o 5-0, o los italianos lucharon dignamente para mantener el 2-1? ¿El estilo de presión dirigida de Mourinho dará resultados el 14 de octubre contra su exequipo, la Roma? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con los aficionados del Real!