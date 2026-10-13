¿Quién tiene más posibilidades de ganar la Champions League? Pronósticos antes de la 2ª jornada

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¿Quién tiene más posibilidades de ganar la Champions League? Pronósticos antes de la 2ª jornada

Considerada la principal empresa de estadísticas y análisis deportivo del mundo, Opta ha anunciado los nombres de los principales favoritos para ganar la UEFA Champions League esta temporada. Según las previsiones basadas en inteligencia artificial y miles de simulaciones, las mayores probabilidades de ganar la competición de clubes más prestigiosa de Europa pertenecen al finalista de la temporada pasada.

El top 3 del ranking está compuesto por grandes clubes de Inglaterra y Alemania, y los porcentajes indican una lucha reñida.

Top 3 de favoritos: Los aspirantes y sus probabilidades

Según los indicadores presentados por el superordenador de Opta:

  • Arsenal — 21 %: El club londinense es reconocido como el principal candidato al título de la Champions League. Los «Gunners» lideran gracias a su experiencia del año pasado y a su sólida plantilla;

  • Manchester City— 18 %: El segundo puesto lo ocupa otro representante inglés, los «Citizens», que vienen mostrando un juego constante;

  • Bayern Múnich — 17 %: El gigante bávaro completa el trío de cabeza y se espera que ofrezca una seria resistencia a los equipos ingleses en la carrera por el título.

Partidos de la 2ª jornada: ¿Qué encuentros nos esperan hoy y mañana?

Hoy, 13 de octubre, comienza la 2ª jornada de la fase de liga de la Champions League:

  • Arsenal — Lille: Los londinenses, considerados favoritos, recibirán al club francés Lille en su estadio a las 00:00 hora de Taskent;

  • Viking — Bayern Múnich: Los muniqueses también jugarán su partido fuera de casa en Noruega contra el club Viking a las 00:00;

  • Manchester City— PSG: Este encuentro, uno de los duelos centrales de la jornada, tendrá lugar mañana, 14 de octubre, en el estadio Etihad de Manchester.

Los analistas de Opta señalan que los resultados de cada jornada de la fase de liga influirán directamente en las probabilidades finales y en las opciones de los equipos en las eliminatorias.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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