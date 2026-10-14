Anunciados los horarios de los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán

·10·Deportes
Anunciados los horarios de los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán

La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (PFL) ha confirmado oficialmente los horarios y el calendario preciso de los encuentros de los cuartos de final de la Copa nacional. Los partidos de esta fase crucial de la competición los días 20 y 21 de octubre se llevarán a cabo.

Los cuartos de final despiertan un gran interés, no solo por los enfrentamientos directos entre los líderes de la Superliga, sino también por la participación sensacional de equipos de categorías inferiores.

Cuatro parejas, dos días de fiesta futbolística

Según el calendario, el primer día se disputarán tres encuentros, y el segundo día se jugará el partido que definirá al último semifinalista:

20 de octubre (martes):

  • 18:30 | AGMK — Guliston

    En Olmaliq, los representantes de la Primera Liga de Sirdaryo saltarán al campo buscando dar una gran sorpresa;

  • 19:00 | Sogdiana — Andijan

    Una lucha intensa en Jizzakh entre equipos de la región del valle y de la zona sur;

  • 19:00 | Neftchi — Lokomotiv

    Uno de los encuentros más centrales e intrigantes de la fase, donde dos clubes experimentados lucharán por un boleto a las semifinales.

21 de octubre (miércoles):

  • 19:00 | Navbahor — Ghazalkent

    En el choque de Namangan, los «halcones» serán puestos a prueba por el Ghazalkent ante su propia afición.

La intriga de los cuartos de final: El coraje de los equipos de ligas menores

La presente temporada de copa se recuerda por una serie de resultados inesperados:

  • El heroísmo de Guliston: Los pupilos de Abbos Ergashev, participantes de la Primera Liga, han dejado atrás a rivales fuertes para llegar a cuartos. El partido en Olmaliq será un examen histórico para los de Sirdaryo;

  • El enfrentamiento entre Neftchi y Lokomotiv: Se espera que el duelo entre dos grandes del fútbol nacional sea el plato fuerte de la competición; para ambos bandos, ganar la copa es uno de los objetivos principales de la temporada;

  • La presión a las puertas de la semifinal: El sistema de play-off a partido único no perdona errores, lo que garantiza intensidad y fútbol ofensivo en cada minuto.

Los nombres de los cuatro mejores equipos del país se conocerán al finalizar estos dos días de partidos dramáticos.

PFLCuartos de finalGulistonAbbos ErgashevCopa de Uzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Camión HOHAN subastado por impago de préstamoCamión HOHAN subastado por impago de préstamo3 junio 19:14Neftchi y Guliston aseguran su pase a los playoffsNeftchi y Guliston aseguran su pase a los playoffs26 mayo 20:39Luis Enrique habla sobre los 115 cargos contra el Manchester City y el partidazo de hoyLuis Enrique habla sobre los 115 cargos contra el Manchester City y el partidazo de hoyHoy 17:52Gianni Infantino envuelto en un escándalo por ingresos ocultos de la FIFAGianni Infantino envuelto en un escándalo por ingresos ocultos de la FIFAHoy 17:46Superpartido internacional en Qarshi: ¿Qué rival peligroso espera a Nasaf en la ACL-2?Superpartido internacional en Qarshi: ¿Qué rival peligroso espera a Nasaf en la ACL-2?Hoy 17:36Michael Page revela los detalles de su impactante contrato con Misfits BoxingMichael Page revela los detalles de su impactante contrato con Misfits BoxingHoy 14:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre