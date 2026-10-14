Anunciados los horarios de los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán

La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (PFL) ha confirmado oficialmente los horarios y el calendario preciso de los encuentros de los cuartos de final de la Copa nacional. Los partidos de esta fase crucial de la competición los días 20 y 21 de octubre se llevarán a cabo.

Los cuartos de final despiertan un gran interés, no solo por los enfrentamientos directos entre los líderes de la Superliga, sino también por la participación sensacional de equipos de categorías inferiores.

Cuatro parejas, dos días de fiesta futbolística

Según el calendario, el primer día se disputarán tres encuentros, y el segundo día se jugará el partido que definirá al último semifinalista:

20 de octubre (martes):

18:30 | AGMK — Guliston En Olmaliq, los representantes de la Primera Liga de Sirdaryo saltarán al campo buscando dar una gran sorpresa;

19:00 | Sogdiana — Andijan Una lucha intensa en Jizzakh entre equipos de la región del valle y de la zona sur;

19:00 | Neftchi — Lokomotiv Uno de los encuentros más centrales e intrigantes de la fase, donde dos clubes experimentados lucharán por un boleto a las semifinales.

21 de octubre (miércoles):

19:00 | Navbahor — Ghazalkent En el choque de Namangan, los «halcones» serán puestos a prueba por el Ghazalkent ante su propia afición.

La intriga de los cuartos de final: El coraje de los equipos de ligas menores

La presente temporada de copa se recuerda por una serie de resultados inesperados:

El heroísmo de Guliston: Los pupilos de Abbos Ergashev, participantes de la Primera Liga, han dejado atrás a rivales fuertes para llegar a cuartos. El partido en Olmaliq será un examen histórico para los de Sirdaryo;

El enfrentamiento entre Neftchi y Lokomotiv: Se espera que el duelo entre dos grandes del fútbol nacional sea el plato fuerte de la competición; para ambos bandos, ganar la copa es uno de los objetivos principales de la temporada;

La presión a las puertas de la semifinal: El sistema de play-off a partido único no perdona errores, lo que garantiza intensidad y fútbol ofensivo en cada minuto.

Los nombres de los cuatro mejores equipos del país se conocerán al finalizar estos dos días de partidos dramáticos.