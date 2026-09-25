Tras la sensacional victoria por 3-1 contra la selección nacional de Irán en el estadio Istiqlol de Fergana, Abbos Fayzullayev, estrella brillante de la selección nacional de Uzbekistán y del club CSKA, habló ante los periodistas. El joven mediapunta, que destacó por sus movimientos incesantes, regates rápidos y presión constante sobre los defensas rivales, se refirió a la ovación de los aficionados en una entrevista sincera tras el partido: «Fue un partido muy difícil. ¡Muchas gracias a los miles de aficionados que vinieron al estadio, crearon una atmósfera increíble y cálida en Fergana! Ambos equipos tuvieron oportunidades de marcar. En algunas situaciones dominamos nosotros, en otras el rival. Pero creo que la victoria final fue del agrado de todos nuestros compatriotas»..

La pregunta más interesante de los periodistas — «¿Cuál es el secreto de Uzbekistán para vencer a Irán, un gigante continental, por tercera vez?» — recibió una respuesta filosófica profunda de Fayzullayev, que muestra la nueva era del fútbol uzbeko: «Ahora estamos viviendo una muy buena época para el fútbol uzbeko. Es cierto que antes también hubo épocas fuertes, pero quizás faltaba algo en esos momentos. ¡Esta victoria es el resultado de nuestra unidad como equipo en el campo!». Esta declaración reveló no solo el triunfo en Fergana, sino también la esencia de los cambios mentales y tácticos en todo el fútbol uzbeko.

¿Entonces, cuál era ese «factor secreto» que le faltaba a nuestra selección, cómo lograron Abbos Fayzullayev y la nueva generación esta ventaja psicológica contra Irán, y hacia qué cumbres llevará esta «edad de oro» a nuestro fútbol nacional?

«La atmósfera en Fergana, la 3ª victoria contra Irán y la nueva generación»: 5 puntos clave de la entrevista de Abbos Fayzullayev

Los hechos y opiniones más importantes de la declaración del centrocampista de la selección nacional:

«Súper atmósfera en Fergana»: Fayzullayev agradeció a los aficionados que llenaron el estadio «Istiqlol», afirmando que su apoyo dio una gran fuerza para la victoria;

El fenómeno de la 3ª victoria contra Irán: La selección nacional de Irán, considerada un rival de principios y muy difícil, fue puesta de rodillas por tercera vez consecutiva;

«Antes nos faltaba algo»: Abbos destacó que las generaciones pasadas también tenían talento, pero que es hoy cuando se han formado el espíritu de campeón y la unidad;

El resultado de la unidad de equipo: La victoria sobre Irán no se debió a una habilidad individual, sino a la unión de cada jugador en el campo hacia un objetivo común;

La «buena época» del fútbol uzbeko: El joven líder reconoció que el fútbol del país atraviesa una de sus épocas más potentes y seguras de su historia.

Confrontación Uzbekistán-Irán: Comparación de los obstáculos pasados y las victorias actuales

Análisis de la relación de fuerzas contra Irán entre los años pasados y hoy:

Indicadores y aspectos Épocas pasadas (Katanec y antes) La «Nueva era» mencionada por Abbos Fayzullayev Estado de ánimo psicológico contra Irán Miedo, prudencia, repliegue defensivo Lucha de igual a igual, presión abierta y confianza absoluta en la victoria Resultado de los enfrentamientos Empates y derrotas en los últimos minutos Vencido 3 veces Estructura de equipo Dependencia de estrellas individuales (juego individual) Acción colectiva unificada en defensa y ataque Nivel de los jugadores y legionarios Campeonato local y base de clubes asiáticos Experiencia de las ligas europeas (CSKA, Francia, etc.) Factor de los aficionados y el estadio Preocupación ante el fracaso Ola de confianza inigualable y unidad nacional como en Fergana

Experticia y análisis del fútbol: ¿Por qué es cierta la declaración de Fayzullayev sobre la «buena época»?

Conclusiones de los comentaristas de fútbol internacionales, sociólogos del deporte y entrenadores:

Respuesta a la pregunta «¿Qué faltaba antes?»: En el pasado, el fútbol uzbeko contaba con grandes talentos como Mirjalol Qosimov, Maksim Shatskix o Server Jeparov, pero faltaban infraestructuras, resiliencia psicológica y un nivel táctico intensivo europeo; la generación actual ha sido educada en el espíritu ganador desde su infancia (Copa de Asia Sub-20, JJ.OO. 2024, clasificaciones para la Copa del Mundo);

Fayzullayev — líder de la nueva generación: La intrepidez de Abbos en el campo, su falta de miedo ante los nombres de los rivales (Beiranvand, Taremi, Azmoun) y su rapidez de decisión con el balón dan a todo el equipo una ventaja mental; él es la nueva cara del futbolista uzbeko moderno;

La desaparición total del «complejo iraní»: Durante muchos años, Irán fue un «muro infranqueable» para nosotros; vencerlos 3 veces significa que el fútbol uzbeko ya no es un «cazador» en Asia, sino un «gran líder»;

Armonía entre Katanec y la unidad: El hecho de que Fayzullayev diga «jugamos como equipo» confirma que las exigencias de Katanec (presión colectiva, disciplina) han sido plenamente aceptadas por los jugadores y que reina una verdadera atmósfera familiar en el vestuario.

Estas palabras sinceras de Abbos Fayzullayev prueban que la selección nacional de Uzbekistán está escribiendo las páginas más brillantes de su historia y que el podio de la Copa continental le espera.

En su opinión, como dice Abbos Fayzullayev, ¿qué les faltaba a nuestras antiguas selecciones nacionales para vencer a gigantes como Irán: preparación física o confianza psicológica? ¿Cómo evalúa personalmente la 3ª victoria de la generación actual sobre Irán? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis dedicado a la estrella de nuestra selección nacional con todos los apasionados del fútbol!