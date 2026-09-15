Shohjahon Ergashev desafía a la estrella kazaja Daniyar Yeleussinov: ¿Cuál fue la respuesta?

La confrontación más esperada y discutida en el mundo del boxeo de Asia Central ha vuelto a cobrar vida. El uzbeko el famoso noqueador Shohjahon Ergashev (26-2, 23 KO) ha anunciado oficialmente que está listo para enfrentarse a la estrella kazaja, campeón olímpico en Río 2016 e invicto en el ring profesional, Daniyar Yeleussinov (13-0, 8 KO). Ergashev destacó que recibió una propuesta para este combate de prestigio por parte de un nuevo formato internacional, la liga «IBA Nomad», y que aceptó sin dudarlo.

Sin embargo, la respuesta de Daniyar Yeleussinov ha intensificado aún más las tensiones. El boxeador kazajo acusó a su homólogo uzbeko de intentar ganar popularidad a bajo costo. Según Yeleussinov, Ergashev lanza este desafío sabiendo perfectamente que su oponente tiene un contrato de exclusividad vigente con la prestigiosa organización Zuffa (propietaria de la UFC) y que no puede pelear en otras promociones.

¿Es posible que este megacombate entre los mejores boxeadores de ambos países vecinos realmente ocurra, qué obstáculo representa el contrato de Zuffa para Yeleussinov y quién ganaría en el ring de la IBA Nomad?

La propuesta de «IBA Nomad» y la firme posición de Shohjahon Ergashev

El uzbeko declaración oficial del noqueador sobre el combate:

Una propuesta aceptada de inmediato: «Recibí una propuesta de la liga IBA Nomad para pelear contra el campeón olímpico Daniyar Yeleussinov. Acepté de inmediato, sin pensarlo», declaró Shohjahon Ergashev;

«Pelearé incluso contra un campeón olímpico»: El boxeador uzbeko afirmó que no teme en absoluto a los títulos ni a la racha invicta de su oponente, sino que, por el contrario, está ansioso por medirse ante un rival de gran nivel;

23 nocauts devastadores: Con 23 victorias antes del límite de 26 éxitos, Ergashev confía plenamente en sus golpes demoledores para este choque.

El rechazo de Daniyar Yeleussinov: contrato con Zuffa y acusaciones

La reacción contundente del campeón olímpico kazajo en las redes sociales:

«Habla sabiendo que no puedo subir al ring»: Daniyar Yeleussinov acusó a Ergashev de falta de sinceridad en su cuenta de Instagram: «Al principio decía que no quería pelear conmigo. Ahora habla sabiendo que no puedo subir al ring...»;

El obstáculo legal con Zuffa: Yeleussinov explicó que actualmente tiene un contrato estricto con la prestigiosa promoción Zuffa y, por lo tanto, no tiene derecho a participar en combates en otras ligas (especialmente bajo la dirección de la IBA);

Récord de 13-0 y estatus de campeón: Invicto en el boxeo profesional, Daniyar calificó esta acción de su rival como un intento de publicidad para atraer la atención del público.

El derbi de boxeo Uzbekistán-Kazajistán: el megacombate que esperan los fans

La importancia de esta confrontación doblemente interesante:

Un choque de prestigio: En el contexto de la rivalidad constante entre las escuelas de boxeo uzbeka y kazaja, el combate Ergashev-Yeleussinov podría convertirse en uno de los eventos deportivos más lucrativos de Asia Central y la región de la CEI;

El choque de estilos: El estilo agresivo, constante y basado en el nocaut de Ergashev será una verdadera prueba frente a la escuela olímpica de Yeleussinov, rica en técnica, defensiva y altamente intelectual;

Negociaciones entre promotores: A pesar de las restricciones legales, si las partes de IBA y Zuffa logran un compromiso financiero, este combate podría organizarse en grandes arenas en un futuro cercano.

Esta controversia entre Shohjahon Ergashev y Daniyar Yeleussinov ha entusiasmado una vez más a los aficionados al boxeo profesional, elevando el interés por un enfrentamiento entre ambos atletas a su punto máximo.

En tu opinión, si el combate entre Shohjahon Ergashev y Daniyar Yeleussinov se organizara realmente, ¿qué boxeador ganaría? ¿El potente nocaut del uzbeko o la técnica superior del campeón olímpico kazajo? ¿Consideras fundadas las declaraciones de Daniyar sobre el contrato de Zuffa? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del choque mundial de boxeo con todos los aficionados y tus amigos!