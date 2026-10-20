«La sensación se detiene»: el OKMK vence al Guliston y avanza a las semifinales de la Copa de Uzbekistán

Han comenzado los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán de fútbol. En el primer encuentro de esta fase, el equipo de Olmaliq, OKMK recibió al club «Guliston» , la revelación del torneo.

En un partido disputado, Mirjalol Qosimov y sus pupilos demostraron su superioridad técnica y experiencia para asegurar una victoria por 2-0, convirtiéndose en los primeros semifinalistas de la competición.

Una segunda parte decisiva

Mientras que la primera mitad estuvo marcada por una lucha igualada y una defensa sólida de los de Sirdaryo, los de Olmaliq aprovecharon sus ocasiones tras el descanso:

El gol de apertura de Ivan Peshich: En el minuto 53, el talentoso legionario del OKMK, Ivan Peshich, marcó para abrir el marcador — 1-0;

El punto final de Nodir Abdurazzoqov: En el minuto 77, Nodirbek Abdurazzoqov anotó el segundo tanto para el equipo de Olmaliq, sentenciando prácticamente el encuentro — 2-0;

El camino del «Guliston» termina: El valiente equipo de «Guliston», que había protagonizado varias sorpresas en la copa esta temporada, finaliza su recorrido en cuartos de final.

Resumen del partido: Alineaciones y estadísticas clave

Copa de Uzbekistán. 1/4 de final

OKMK — «Guliston» 2-0

Goles: Ivan Peshich (53), Nodirbek Abdurazzoqov (77).

OKMK: 23. Hamidullo Abdunabiyev, 6. Avazbek O‘lmasaliyev, 19. Axmadullo Muqumjonov, 44. Abror Karimov, 8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 9. Aziz Xolmurodov (21. Hazratjon Tursunqulov, 82), 17. Nodirbek Abdurazzoqov (26. Faridjon Abdullayev, 82), 4. Mirjamol Qosimov (28. Arihiro Sentoku, 62), 5. Giorgi Papava (30. Abror Sarimsoqov, 87), 88. Siavash Haqnazariy, 77. Ivan Peshich (27. Urosh Koyich, 62).

«Guliston»: 12. Sarvar Husanov, 5. Ozod Rajabov, 17. Ixtiyor Toshpo‘latov, 11. Azamat Abduhalilov, 19. Shahzodbek G‘ofurbekov, 23. Turdibek Omonov, 8. Bunyod Shodiyev, 9. Alisher Sobirjonov (30. Jasurbek Saydazimov, 87), 26. Javohir Ne’matullayev, 20. Abdulaziz Ne’matov (22. Azimjon Mamatqulov, 56), 10. Shoxnazar Norbekov (15. Behruz Abdullayev, 36).

Amonestaciones: Abror Karimov (49), Urosh Koyich (89).

El equipo de Olmaliq luchará ahora por un puesto en la final en las semifinales de la Copa de Uzbekistán contra el ganador de otro duelo.