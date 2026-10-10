Shohjahon Ergashev lanza un desafío abierto a Shahobiddin Egamov por el cinturón de Nomad

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Shohjahon Ergashev lanza un desafío abierto a Shahobiddin Egamov por el cinturón de Nomad

Destacado representante del boxeo profesional, Shohjahon Ergashev ha hecho una declaración inesperada, expresando su disposición para subir al ring por el título de campeón de la Nomad League. Conocido por sus opiniones directas y contundentes, nuestro maestro de los guantes ha elegido a otro deportista uzbeko como su próximo objetivo: Shahobiddin Egamov.

Ergashev reveló detalles de sus sesiones de sparring previas, aumentando al máximo la intriga ante un posible combate.

«Diez rounds de sparring»: La explosiva declaración de Ergashev

Al recordar los entrenamientos pasados con Egamov, Shohjahon Ergashev criticó duramente el nivel de su oponente:

  • Resistencia de un round: «Hemos hecho más de 10 sparrings en el gimnasio con Egamov, quien pelea por el cinturón de 65 kg. Sin embargo, no pudo aguantar ni un round conmigo. Puedo decírselo a la cara sin dudarlo», enfatizó Ergashev;

  • Conflicto de «Kulachka»: Según el deportista, anteriormente hubo un pequeño conflicto entre ellos. En aquel entonces, Egamov le propuso enfrentarse a manos desnudas («kulachka») y Shohjahon aceptó el reto sin dudarlo;

  • El peso no es problema: Ergashev aclaró que su peso de combate habitual es de 63 kg, pero que puede competir fácilmente en la categoría de 65 kg sin ninguna dificultad.

Plan: Victoria sobre Dastan y combate por el título inmediato

Shohjahon compartió sus planes y ambiciones en la Nomad League:

  • Camino corto al título: «Si derroto a Dastan y todo sale según lo previsto, gracias a mi nombre y reputación, la liga podría ofrecerme una pelea por el título en el próximo enfrentamiento», declara el boxeador;

  • Amenaza en dos categorías: Ergashev desafió abiertamente no solo a los campeones vigentes de los 65 kg, sino también a los de 70 kg.

¿Cuándo podría ser el combate?

Por el momento, los organizadores no han anunciado oficialmente el enfrentamiento entre Shohjahon Ergashev y Shahobiddin Egamov.

Sin embargo, dadas las contundentes declaraciones de Ergashev y el gran interés de los aficionados uzbekos, se espera que la promoción Nomad organice pronto este intenso y esperado duelo.

Shohjahon ErgashevShahobiddin EgamovNomad LeagueBoxeo65 kg
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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