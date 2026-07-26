Shohjahon Ergashev cumplió su promesa: un round bastó contra Urvanov (video)

Shohjahon Ergashev no hizo esperar mucho a sus aficionados en Taskent. El boxeador uzbeko había declarado varias veces antes del combate principal que derrotaría a su oponente en el primer asalto; en el «Humo Arena», su predicción se cumplió casi como un guion.

Mark Urvanov ni siquiera pudo completar los primeros tres minutos. Tras la presión y los golpes potentes de Ergashev, el árbitro detuvo el combate y se registró la victoria del deportista uzbeko por nocaut técnico.

La pelea estelar en el «Humo Arena» no duró mucho

El 25 de julio se organizó la velada de boxeo profesional All Stars en el complejo «Humo Arena» de Taskent. En la pelea principal, Shohjahon Ergashev se enfrentó al ruso Mark Urvanov. Antes del combate, Urvanov había lanzado un desafío contundente a Ergashev, afirmando que lo derrotaría.

Sin embargo, en el ring, los acontecimientos tomaron un rumbo totalmente distinto. Desde el primer tañido, Ergashev tomó la iniciativa, sin permitir que su oponente encontrara su distancia o ejecutara su plan.

Ergashev cumplió su promesa: Urvanov fue derrotado por nocaut técnico en el primer asalto.

Tras una serie de golpes, el boxeador ruso quedó en condiciones de no poder continuar el combate de forma segura. El árbitro intervino y finalizó la pelea prematuramente.

Victoria rápida en números

Indicador principal Resultado Torneo Velada de boxeo profesional All Stars Lugar «Humo Arena», Taskent Combate estelar Shohjahon Ergashev — Mark Urvanov Ganador Shohjahon Ergashev Método de victoria Nocaut técnico Asalto Primer asalto Nuevo récord de Ergashev 27 victorias, 2 derrotas Nuevo récord de Urvanov 26 victorias, 9 derrotas, 2 empates

Antes del combate, las fuentes abiertas registraban el récord de Ergashev en 26–2 y el de Urvanov en 26–8–2. Por lo tanto, los resultados tras el combate principal cambiaron a 27–2 y 26–9–2 respectivamente.

¿Qué significa esta victoria para Ergashev?

En 2023, Shohjahon Ergashev peleó por el título mundial de peso superligero de la IBF contra Subriel Matías. En aquel combate, el boxeador puertorriqueño defendió su cinturón.

Para Ergashev, la rápida victoria sobre Urvanov es importante por varios motivos:

se logró la 27.ª victoria en el ring profesional;

se demostró una vez más su capacidad de golpeo potente;

el combate estelar en Taskent concluyó de forma convincente;

se fortalecieron las aspiraciones para enfrentarse a rivales de alto nivel.

Este resultado por sí solo no lleva a Ergashev directamente a una pelea por el campeonato. Pero para continuar su carrera al más alto nivel, necesitaba precisamente este tipo de victorias: convincentes, rápidas y sin lugar a dudas.

Urvanov, detenido nuevamente ante los uzbekos

Para Mark Urvanov, su siguiente pelea en Taskent también terminó en fracaso. El boxeador ruso ya había sido derrotado antes del límite en noviembre de 2025 ante Shahram Giyasov. Anteriormente, tampoco pudo ganar contra Khurshidbek Rasuljonov.

Antes de su enfrentamiento con Ergashev, Urvanov había hecho declaraciones confiadas, criticando duramente a su rival. Pero un solo asalto fue suficiente para la respuesta en el ring.

Ahora, turno para una pelea mayor

Shohjahon Ergashev cumplió su tarea sin perder tiempo. Ahora, su próximo oponente será decisivo: ¿otra pelea intermedia o una gran prueba contra un boxeador de los primeros puestos del ranking mundial?

El resultado en el «Humo Arena» demostró una cosa: la potencia de golpeo de Ergashev sigue siendo su arma principal. Sin embargo, para regresar plenamente al camino del campeonato, se requiere demostrar esta fuerza contra un rival de élite.

¿Contra qué boxeador famoso crees que debería realizar su próxima pelea Shohjahon Ergashev? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la noticia de la rápida victoria con los aficionados al boxeo en Telegram.

El boxeador Mark Urvanov había lanzado estas «pullas» hacia Shohjahon Ergashev: